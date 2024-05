Stjepana Prnjata i treći put oslobodili optužbe za pranje novca od krijumčarenja droge

Stjepan Prnjat, poznat i kao 'hrvatski Escobar', nepravomoćno je zbog nedostatka dokaza na zagrebačkom Županijskom sudu treći put je oslobođen optužbi za pranje novca zbog nedostatka dokaza.

Oslobođeni su i njegova majka Lucija, sestra Blanka, bivša supruga Suzana Prnjat te Anđelka Vukojević. USKOK ih tereti da su od 2005. do 2007. oprali 3,6 milijuna kuna i 1,9 milijuna eura koji je, smatra USKOK, Prnjat zaradio na trgovini drogom početkom 2000.-ih. To su, navodi USKOK, napravili kupnjom i prodajom tvrtki i niza nekretnina, jahti i vozila u Njemačkoj, BiH, i Hrvatskoj. No tijekom sudskih postupaka utvrđeno je kako je Prnjat je znatnu imovinu imao i prije toga razdoblja.

Prnjat je u Italiji 2009. bio osuđen na 10 godina i osam mjeseci zatvora, a bila mu je izrečena i novčana kazna od 40.000 eura. Optužbe za pranje novca ostatak su postupka koji je svojedobno protiv njega vođen u Rijeci.

Na Županijskom sudu u Rijeci je bio oslobođen optužbi, a kada je presudu ukinuo Vrhovni sud, suđenje je izmješteno u Zagreb, gdje su on i članovi njegove obitelji opet bili nepravomoćno oslobođeni optužbi 2018. U obrazloženju presude tada je navedeno da se Prnjatu zbog zloporabe droge sudilo u Italiji, te da je paralelno s tim u Hrvatskoj vođen postupak zbog pranja novca.

Nakon što je na prvom suđenju oslobođen optužbi, Vrhovni sud je u ukidnoj presudi tražio da se pomnije analizira presuda iz Italije, koja je bila temelj optužbe protiv Prnjata i njegove obitelji za pranje novca. No u toj presudi stajalo je da optužba nije dokazala pranje novca. Prnjat je u Italiji bio osuđen na 10 godina i osam mjeseci zatvora, a bila mu je izrečena i novčana kazna od 40.000 eura. Uz to mu je zaplijenjena imovina vrijedna oko 500.000 eura, s time da mu je naknadno dio te imovine vraćen.

U obrazloženju presude talijanskog suda stajalo je da je Prnjat prije inkriminiranog vremena posjedovao zakonito stečena financijska sredstva. Radilo se o 1,7 milijuna kuna koji su bili uloženi u gradnju stambenog objekta. Talijanski je sud zaključio da nije bila riječ o novcu stečenom preprodajom droge. Nadalje, talijanski je sud utvrdio i da nije bilo sporno da je Prnjat na bankovnom računu u Sloveniji u jednom trenutku imao oko pet milijuna eura, no sud je smatrao da optužba nije dokazala da je taj novac zaradio preprodajom droge.

Talijanski sud zaključio je i da optužba nije dokazala da je Prnjat stan u Lovranu i brod kupio novcem od preprodaje droge. Prema talijanskoj presudi, Prnjat je na preprodaji droge zaradio oko 60.000 eura.

Prnjata su na suđen je dovodili iz zatvora u kojem je završio zbog šverca 100 kg kokaina u riječku luku Nagodbom s USKOK-om 2019. je osuđen na devet godina zatvora te su mu oduzeli četiri milijuna kuna.