Što je Airtractor: Evo za što sve se koristi maleni zrakoplov

Turski airtractor srušio se u četvrtak popodne u mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja.

- To je više radni avion, manji je od Cessne i ne radi se o velikom avionu - objasnio nam je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.

Dodao je kako je dovoljno da s njim leti jedna osoba, ali u sam Airtractor može stati, kako kaže, više osoba.

Inače, takve avione hrvatsko Ministarstvo obrane koristi za gašenje požara tijekom sezone. Prema informacijama s službene stranice MORH-a, namjena takvih aviona je „izviđanje i gašenje požara u inicijalnoj fazi“.

Air Tractor AT-802 američki je radni zrakoplov koji se koristi u poljoprivredi, ali i kao protupožarni avion. Riječ je o vrlo izdržljivom i upravljivom letjelu, često opremljenom plovcima u verziji Fire Boss, koja omogućuje slijetanje na vodu i brzo punjenje spremnika. Takvi zrakoplovi mogu ponijeti više od 3.000 litara vode ili retardanta, a njihova jednostavna konstrukcija i mogućnost rada s kratkih pista čine ih idealnima za hrvatske uvjete i gašenje požara na priobalju.

Dugačak je 10,88 metara, visok 3,88 metara, a raspon krila mu je 17,68 metara. Poletna masa iznosi 7.257 kilograma, dok prazan zrakoplov teži 3.066 kilograma, a koristan teret je 4.168 kilograma. Maksimalna brzina na visini od nule je 350 km/h, a krstareća brzina opterećenog zrakoplova iznosi 315 km/h. Kapacitet vodenog spremnika je 3.100 litara, vrijeme punjenja vodom oko 80 sekundi, a površina pokrivanja prilikom izbacivanja vode iznosi oko 75 puta 20 metara.