Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA KRAJ SENJA

Što je Airtractor: Evo za što sve se koristi maleni zrakoplov

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Što je Airtractor: Evo za što sve se koristi maleni zrakoplov
Foto: Daniel VA/Wikimedia

Inače, takve avione hrvatsko Ministarstvo obrane koristi za gašenje požara tijekom sezone

Turski airtractor srušio se u četvrtak popodne u mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja.

- To je više radni avion, manji je od Cessne i ne radi se o velikom avionu - objasnio nam je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.

Dodao je kako je dovoljno da s njim leti jedna osoba, ali u sam Airtractor može stati, kako kaže, više osoba.

PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk
Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk

Inače, takve avione hrvatsko Ministarstvo obrane koristi za gašenje požara tijekom sezone. Prema informacijama s službene stranice MORH-a, namjena takvih aviona je „izviđanje i gašenje požara u inicijalnoj fazi“.

Air Tractor AT-802 američki je radni zrakoplov koji se koristi u poljoprivredi, ali i kao protupožarni avion. Riječ je o vrlo izdržljivom i upravljivom letjelu, često opremljenom plovcima u verziji Fire Boss, koja omogućuje slijetanje na vodu i brzo punjenje spremnika. Takvi zrakoplovi mogu ponijeti više od 3.000 litara vode ili retardanta, a njihova jednostavna konstrukcija i mogućnost rada s kratkih pista čine ih idealnima za hrvatske uvjete i gašenje požara na priobalju.

PALI USRED GUSTE MAGLE VIDEO Mještanka o padu turskog Airtractora za 24sata: 'Osjetili smo tresak kad je pao'
VIDEO Mještanka o padu turskog Airtractora za 24sata: 'Osjetili smo tresak kad je pao'

Dugačak je 10,88 metara, visok 3,88 metara, a raspon krila mu je 17,68 metara. Poletna masa iznosi 7.257 kilograma, dok prazan zrakoplov teži 3.066 kilograma, a koristan teret je 4.168 kilograma. Maksimalna brzina na visini od nule je 350 km/h, a krstareća brzina opterećenog zrakoplova iznosi 315 km/h. Kapacitet vodenog spremnika je 3.100 litara, vrijeme punjenja vodom oko 80 sekundi, a površina pokrivanja prilikom izbacivanja vode iznosi oko 75 puta 20 metara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk

⁠Pao je turski airtractor, trenutno gori te se radi na gašenju. Prema prvim informacijama, u njemu je bio samo pilot, potvrdili su iz policije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025