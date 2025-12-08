Obavijesti

NASILJE PREMA ŽENAMA

Odvjetnici o ubojstvima žena: 'Uvođenje femicida je dobro, ali premalo se radi na prevenciji...'

Piše Helena Tkalčević,
Odvjetnici o ubojstvima žena: 'Uvođenje femicida je dobro, ali premalo se radi na prevenciji...'
Foto: PIXSELL/

Hrvatska je prošle godine u Kazneni zakon uvela pojam femicid. Počinitelj može dobiti i do 40 godina zatvora. Ipak, kazne nikad nisu iskorijenile nešto. Treba raditi na prevenciji - ravnopravnosti, suzbijanju nasilja...

Bez obzira na to o kojem je kaznenom djelu riječ, samo povećavanje kazne ili sudske prakse nije ga iskorijenilo, rekao nam je vrlo iskusni kaznenopravni odvjetnik i bivši tužitelj Anto Nobilo. Zamolili smo ga da nam objasni pravni okvir teškog ubojstva ženske osobe, tzv. femicida, koje je uvedeno kao zasebno kazneno djelo izmjenama Kaznenog zakona prošle godine.

- Temelj bi bilo da je riječ o rodno utemeljenom nasilju, ali prije toga se kaže da je riječ o nasilju prema bliskoj osobi, osobi koju je počinitelj već ranije zlostavljao, ranjivoj osobi, osobi koja se nalazi u odnosu podređenosti ili zavisnosti ili je počinjeno djelo u okolnostima spolnog nasilja ili pod okolnostima koji žene stavlja u neravnopravan položaj. Dakle, kako bi se radilo o femicidu trebalo bi se raditi o nekom duljem odnosu, mora biti zasnovano na odnosu muškarac - žena, ali intimnom odnosu. Recimo, ubojstvo blagajnice tijekom pljačke ne zadovoljava te kriterije - pojasnio nam je Nobilo.

Dodaje da je taj članak zakona očito donesen pod pritiskom javnosti i politike jer na stanoviti način odudara od klasičnog načina pisanja Kaznenog zakona, dosta je nezgrapan i nije do kraja određen.

- Kad neki članak nije određen, pravosuđe se muči da odredi kriterije. S obzirom na to da je riječ o novom kaznenom djelu, nema još sudske prakse. Ovaj članak je trebao biti daleko određeniji kako bi sudovi znali što je femicid i kakve kazne izricati - kaže Nobilo.

Ako nam je cilj suzbijanje kaznenih djela, nastavlja, stvari su puno složenije, prije svega mora se ići na preventivu.

- Sama represija nikad nije smanjila broj kaznenih djela, primjerice trgovina drogom, pljačka banke... Svi okrivljenici računaju da ih neće uloviti, kazne im ne predstavljaju prijetnju. Za prevenciju je bitno raditi na položaju žene u društvu, njezinoj ravnopravnosti, emancipaciji, ekonomskoj ravnopravnosti i preventivnom reagiranju institucija, uključujući i Centre za socijalnu skrb. Dakle, treba ići u drugom smjeru, raditi na tome da je žena za isti rad isto plaćena. Svi ti elementi koji povećavaju samostalnost žene da ne ovisi o partneru mogu spriječiti ovakve neke radnje. Žena ponekad osjeti postoji li mogućnost da joj od partnera prijeti opasnost, ali ne može otići jer je ekonomski zavisna, odnosno ovisi o njemu - kaže Nobilo te dodaje da svi koji imaju utjecaj na javno mnijenje i javnost svojim porukama i izjavama mogu utjecati da do femicida ne dođe.

Odvjetnica i bivša tužiteljica Dubravka Krklec podsjetila je da smo i prije uvođenja femicida kao zasebnog kaznenog djela imali kvalificirani oblik ubojstva, teško ubojstvo, za koje je zakonom zapriječena kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajnog zatvora.

- Zbog situacije zadnjih godina zakonodavac je očito htio napraviti distinkciju. Zakon je i prije toga kroz kvalifikatorni oblik teškog ubojstva mogao napraviti distinkciju jer postoji teško ubojstvo bliske osobe ili osobe koju je i ranije zlostavljao i zna se tko je bliska osoba po sadašnjem Kaznenom zakonu. S jedne strane, mijenja se Kazneni zakon, uvodi novo kazneno djelo i postrožuju kazne, a s druge strane, sve je više takvih kaznenih djela. Sama promjena određenog zakonodavnog okvira sama po sebi neće ništa prevenirati. Neka kaznena djela je praktički nemoguće predvidjeti ako je, primjerice, riječ o nekome tko nikad nije evidentiran kroz sustav, prema kome policija nikad nije postupala - smatra Krklec.

Podsjetimo, kazneno djelo femicida uvedeno je u Kazneni zakon prošle godine s tzv. "lex AP". Kao i za teško ubojstvo, i za femicid je zapriječena kazna od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor, a to može biti maksimalno do 40 godina.

- U ovom trenutku, ako pogledamo od početka primjene samoga zakona pa do sada, imamo ukupno sedam optužnica. Četiri presude, od toga dvije presude su pravomoćne - rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i dodao:

- Zakonski, normativni okvir, koliko god bio strog, očito nije dovoljan. Na svima nama je, i na onima koji primjenjuju zakon, da ovakve pojavnosti bude manje, da uložimo još veće napore.

