Obavijesti

News

Komentari 5
UBIO MLADOG LUKU

FOTO Ubojicu iz Drniša doveli su na sud. Čuvaju ga specijalci naoružani dugim cijevima!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Ubojicu iz Drniša doveli su na sud. Čuvaju ga specijalci naoružani dugim cijevima!
Foto: N1

Ministar pravosuđa Damir Habijan zatražio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva u slučaju osumnjičenog ubojice

Naoružani dugim cijevima, specijalna policija dovela je na šibenski sud u poslijepodnevnim satima u utorak Kristijana Aleksića (50) osumnjičenog za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca (19) u Drnišu, piše N1.

Stravičan zločin te subote, 16. svibnja oko 23.05 sati zavio je cijelu Hrvatsku u crno. Kako su priopćili iz PU šibensko-kninske, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je Aleksić na terasi obiteljske kuće, pucanjem iz vatrenog oružja ustrijelio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu zločina.

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK Turudić o stravi u Drnišu: Šaljem izvanredni nadzor u Šibenik, utvrdit će se je li bilo propusta
Turudić o stravi u Drnišu: Šaljem izvanredni nadzor u Šibenik, utvrdit će se je li bilo propusta

Mladić, koji je trebao ovog petka slaviti na maturalnoj, ubijen je dok je radio svoj posao, zarađivao za džeparac. Otišao je dostaviti pizzu Kristijanu Aleksiću koji ga je upucao i onda pobjegao. Uhićen je nakon gotovo 30 sati u bijegu. U odijelu koje je planirao obući na maturalnu pokopat će ga u utorak u 17 sati. 

POGLEDAJTE GALERIJU: 

Šibenik: Tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku" Šibenik: Tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku" Šibenik: Tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku"
28
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ministar pravosuđa Damir Habijan zatražio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva u slučaju osumnjičenog ubojice kojem ni nakon gotovo tri godine od podizanja optužnice za raniji zločin, nezakonito posjedovanje oružja, nije počelo suđenje.

TIHI PROSVJED FOTO TUGA, SUZE I BOL Šibenik prosvjeduje zbog ubojstva Luke (19): Održali 19 minuta šutnje...
FOTO TUGA, SUZE I BOL Šibenik prosvjeduje zbog ubojstva Luke (19): Održali 19 minuta šutnje...

Brojni maturanti okupili su se na tihom prosvjedu ispred suda u Šibeniku, pod nazivom '19 minuta šutnje za Luku'. Okupljeni traže odgovornost institucija izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Bijesni su jer je čovjek koji je ranio ubio, koji je osuđen i zbog napada u zatvoru, kojem je 2023. godine otkriveno oružje... Slobodno šetao gradom. U srijedu u 19 sati prosvjed je najavljen i u Drnišu. "

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
PREVELIKA TUGA

Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...'

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...
Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...
TEŠKI PROPUSTI

Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...

Policija je Kristijanu 2023. oduzela oružje i streljivo (42 metka), no sudski proces nije počeo, a Kristijan je izradio novi pištolj. Dok normalni Drnišani proizvode sir iz mišine, ovaj je izrađivao samokrese...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026