FOTO Ubojicu iz Drniša doveli su na sud. Čuvaju ga specijalci naoružani dugim cijevima!

Naoružani dugim cijevima, specijalna policija dovela je na šibenski sud u poslijepodnevnim satima u utorak Kristijana Aleksića (50) osumnjičenog za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca (19) u Drnišu, piše N1.

Stravičan zločin te subote, 16. svibnja oko 23.05 sati zavio je cijelu Hrvatsku u crno. Kako su priopćili iz PU šibensko-kninske, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je Aleksić na terasi obiteljske kuće, pucanjem iz vatrenog oružja ustrijelio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu zločina.

Mladić, koji je trebao ovog petka slaviti na maturalnoj, ubijen je dok je radio svoj posao, zarađivao za džeparac. Otišao je dostaviti pizzu Kristijanu Aleksiću koji ga je upucao i onda pobjegao. Uhićen je nakon gotovo 30 sati u bijegu. U odijelu koje je planirao obući na maturalnu pokopat će ga u utorak u 17 sati.

Ministar pravosuđa Damir Habijan zatražio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva u slučaju osumnjičenog ubojice kojem ni nakon gotovo tri godine od podizanja optužnice za raniji zločin, nezakonito posjedovanje oružja, nije počelo suđenje.

Brojni maturanti okupili su se na tihom prosvjedu ispred suda u Šibeniku, pod nazivom '19 minuta šutnje za Luku'. Okupljeni traže odgovornost institucija izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Bijesni su jer je čovjek koji je ranio ubio, koji je osuđen i zbog napada u zatvoru, kojem je 2023. godine otkriveno oružje... Slobodno šetao gradom. U srijedu u 19 sati prosvjed je najavljen i u Drnišu. "