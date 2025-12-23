Obavijesti

Stočari dobili 6.5 milijuna eura potpore, stiže oko 1000 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Željko Hladika/24sata; Privatni album

Ova sredstva financijski će pomoći obnovi narušenog proizvodnog potencijala u sektoru proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je u utorak 6,5 milijuna eura potpora namijenjenih stočarima za obnovu narušenog proizvodnog potencijala, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Riječ je o potporama iz Programa potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva, svinjogojstva, te mesnog ovčarstva i kozarstva za razdoblje  od 2025. do 2027. godine.

Potpore su isplaćene na račune 1.068 korisnika.

- Isplatom 6,5 milijuna eura potpore stočarima širom Hrvatske pokazujemo da stojimo uz naše proizvođače kada je to najvažnije - kazao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Ova sredstva, kako je naveo, financijski će pomoći obnovi narušenog proizvodnog potencijala u sektoru proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza. Najveću korist imat će mala i srednja obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poručio je Vlajčić.

Cilj programa je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza radi uspješnosti i održivosti poljoprivrednih gospodarstava te obnova narušenog proizvodnog potencijala.

Potporom će se obnoviti proizvodni potencijal sektora mesnog govedarstva, svinjogojstva, te ovčarstva i kozarstva koliko je u promatranom razdoblju narušen.

Potpore su, kako se navodi u priopćenju, usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća koja uzgajaju krmače, goveda te ovce i koze mesnih i kombiniranih pasmina.

