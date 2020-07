- Preko 74 posto novooboljelih je iz samoizolacije, oni nisu bili u mogu\u0107nosti dalje \u0161iriti virus. Od zdravstvenih djelatnika imamo aktivnih 82 u odnosu na ju\u010der - rekao je.\u00a0

Poru\u010dio je kako je u zadnjih 20 dana do\u0161lo do pogor\u0161anja situacije i da razmatraju nove mjere.\u00a0

- Najkra\u0107i put do suzbijanja epidemije je pridr\u017eavanje nu\u017enih mjera, stoga i dalje molimo gra\u0111ane za strpljenje i kontinuirano odgovorno pona\u0161anje - rekao je Bero\u0161 i dodao kako apelira na gra\u0111ane da se i dalje odgovorno pona\u0161aju kako su se pona\u0161ali i na po\u010detku epidemije.\u00a0

Krunoslav Capak rekao je kako od po\u010detka epidemije dnevno izvje\u0161tavaju o broju novooboljelih na temelju elektroni\u010dke platforme u kojem svi laboratoriji, \u010dim zavr\u0161e test, upisuju rezultat.\u00a0

- Nama se dogodilo od \u010detvrtka, od 9. do 12. srpnja, da je platforma u Istarskoj \u017eupaniji zakazala \u0161to su uo\u010dili tek u nedjelju. Podaci o dnevno novooboljelima od ponedjeljka su precizni i to\u010dni \u0161to se ti\u010de Istre, no oni podaci od \u010detvrtka do nedjelje nisu novooboljeli pa ih nismo tako ni evidentirali, jer su oni oboljeli od \u010detvrtka do nedjelje. To \u0107emo uskladiti s na\u0161im podacima, zbrojiti ih sa svima ostalima i objaviti podatke - rekao je Capak i dodao kako se sli\u010dno dogodilo s Primorsko-goranskoj \u017eupaniji u kojoj danas nema novooboljelih, ali oni izvje\u0161tavaju o 13 jer im par dana tako\u0111er nije radio sustav.\u00a0

Na pitanje o veledrogerijama, Bero\u0161 je rekao da to nije pitanje od ju\u010der ve\u0107 se ono provla\u010di ve\u0107 desetlje\u0107ima, a da je stanje s korona virus doprinijelo pogor\u0161anju stanja s veledrogerijama.\u00a0

- Prvi sastanak s predstavnicima veledrogerija je dogovoren u ponedjeljak, a drugi u srijedu - rekao je.\u00a0

Capak je rekao kako im je primarni cilj za\u0161tititi korisnike domova. Podsjetimo, neki od korisnika po\u017ealili su se kako se od po\u010detka epidemije osje\u0107aju kao da su u zatvoru. Capak ka\u017ee kako je osim fizi\u010dkog, va\u017eno i psihi\u010dko zdravlje te da se preporuke za sad komuniciraju.\u00a0

Davor Bo\u017einovi\u0107 rekao je da je 21 policajac pozitivan na korona virus, a najvi\u0161e u Zagrebu, a da ih je 115 u samoizolaciji.\u00a0

- Svi imaju dovoljno opreme i ovo je manji broj policajaca u samoizolacije nego \u0161to je to bilo u prolje\u0107e. Glavni ravnatelj \u0161alje upute o pridr\u017eavanju svih mjera, uklju\u010duju\u0107i i upozorenje na pona\u0161anje izvan radnog vremena jer je bilo i slu\u010dajeva da su se policijski slu\u017ebenici inficirali na doga\u0111anjima poput svadbi ili ro\u0111endana - rekao je Bo\u017einovi\u0107 i nadovezao se na pitanje o domovima.\u00a0

Istaknuo je kako postoji razlika od doma do doma, u sklopu nekih su parkovi, no da postoji i slu\u010dajeva gdje se dom nalazi na ulici i da su korisnici u ve\u0107oj opasnosti tada.\u00a0

- Intencija nam je da svima pomognemo da premostimo ovaj problem, a opet da ih ne ugrozimo - poru\u010dio je.\u00a0

Na pitanje prisustva o\u010deva na porodu, Bero\u0161 je rekao kako se napravila uputa u kojoj se navodi da, ako je epidemiolo\u0161ka situacija u nekim podru\u010djima bolja, da se mogu popustiti mjere, ali i obrnuto.\u00a0

- To je i ono \u0161to smo rekli na po\u010detku, za razliku od op\u0107ih i generalnih preporuka, sada idemo prema specifi\u010dnijim ciljevima - rekao je.

Capak je istaknuo da, \u0161to se ti\u010de posjete djeci u bolnicama, neke bolnice nemaju infrastrukturu i mogu\u0107nosti da se omogu\u0107i posjet dulji od 15 minuta.\u00a0

Bo\u017einovi\u0107 je istaknuo kako je broj ulazaka iz BiH u usporedbi s pro\u0161lom godinom za 71 posto manji, dok je ulazaka iz Srbije za 77 posto manje. Nije htio odgovarati na pitanja o novoj Vladi kako ne bi bio izlo\u017een kritikama zbog \"politizacije sto\u017eera\".\u00a0

Na pitanje o pravnim osnovama oko mjera koje je predsjednik Zoran Milanovi\u0107 spomenuo, Bo\u017einovi\u0107 je rekao da ne bi htio to komentirati, ali da iz dana u dan svi komuniciraju.\u00a0

- Najlak\u0161e je ne\u0161to zabraniti ili sankcionirati i zato postoje zakoni. Mo\u017ee li se ne\u0161to preciznije definirati, to ostavljam politi\u010dkim raspravama. No poanta nije u kaznama i sankcioniranju. O\u010dekujemo sad manje problema nego na jesen i \u017eelimo kroz komunikaciju educirati gra\u0111ane o nu\u017enosti no\u0161enja maski - rekao je i dodao kako misli da su na dobrom tragu te da \u0107e do\u0107i u situaciju koju \u017eele - da do jeseni no\u0161enje maski ne\u0107e biti pitanje koje \u0107e izazivati bilo kakav prijepor u javnosti.\u00a0