Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE VEĆE PLAĆE

Štrajk paralizira dijelove Italije: Ne rade škole, bolnice i vlakovi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Štrajk paralizira dijelove Italije: Ne rade škole, bolnice i vlakovi
Foto: Remo Casilli

Sindikati prosvjeduju protiv vlade Giorgije Meloni zbog plaća, inflacije i nesigurnog rada, uz upozorenja na ograničavanje prava na štrajk

Jednodnevni štrajk koji je sazvalo nekoliko sindikata izazvao je u petak poremećaje u dijelovima Italije, pogodivši željeznički prijevoz, škole i bolnice. Javni prijevoz u Milanu prometovao je samo u ograničenom opsegu, dok su se gradovi diljem zemlje pripremali za prosvjede. Sindikati su sazvali štrajk kako bi pojačali pritisak na desnu koalicijsku vladu premijerke Giorgije Meloni. Njihovi zahtjevi uključuju više plaće, naknadu za inflaciju i ukidanje nesigurnih oblika zapošljavanja.

OSUDILA ČIN Šire se lažne fotke talijanske premijerke u donjem rublju: Tko god je to napravio, uljepšao me
Šire se lažne fotke talijanske premijerke u donjem rublju: Tko god je to napravio, uljepšao me

Sindikati također optužuju vladu Giorgije Meloni da pokušava ograničiti pravo na štrajk.

Protesti, koje su organizatori opisali kao „opći štrajk”, počeli su u četvrtak u 21 sat.

Takvi su štrajkovi redovita pojava u Italiji, iako rijetko u potpunosti paraliziraju javni život. Poremećaji u željezničkom prometu u petak su utjecali i na pojedine međunarodne linije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“
Božidar Kalmeta je kriv!
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Božidar Kalmeta je kriv!

Proces je počeo prije 14 godina, prva optužnica je dignuta 2016. godine, a Kalmeta, sad već skoro u 70-ima, danas je doznao prvostupanjsku presudu za aferu 'Prometna renesansa'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026