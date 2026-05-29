Štrajk paralizira dijelove Italije: Ne rade škole, bolnice i vlakovi

Jednodnevni štrajk koji je sazvalo nekoliko sindikata izazvao je u petak poremećaje u dijelovima Italije, pogodivši željeznički prijevoz, škole i bolnice. Javni prijevoz u Milanu prometovao je samo u ograničenom opsegu, dok su se gradovi diljem zemlje pripremali za prosvjede. Sindikati su sazvali štrajk kako bi pojačali pritisak na desnu koalicijsku vladu premijerke Giorgije Meloni. Njihovi zahtjevi uključuju više plaće, naknadu za inflaciju i ukidanje nesigurnih oblika zapošljavanja.

Sindikati također optužuju vladu Giorgije Meloni da pokušava ograničiti pravo na štrajk.

Protesti, koje su organizatori opisali kao „opći štrajk”, počeli su u četvrtak u 21 sat.

Takvi su štrajkovi redovita pojava u Italiji, iako rijetko u potpunosti paraliziraju javni život. Poremećaji u željezničkom prometu u petak su utjecali i na pojedine međunarodne linije.