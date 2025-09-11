Ruski dužnosnici bliski Vladimiru Putinu reagirali su na atentat na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, okrivljujući američku ljevicu i pristaše Ukrajine za političko nasilje u Sjedinjenim Državama. Prema pisanju Newseeka, visoki ruski dužnosnici iskoristili su ovaj tragičan događaj kako bi promovirali narative Kremlja i dodatno raspirili već postojeće napetosti na američkoj političkoj sceni.

Medvedev i Dmitriev upiru prstom u Kijev

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i Kiril Dmitrijev, ključni pregovarač Kremlja s Trumpovom administracijom, oglasili su se povodom ubojstva Kirka, osnivača desničarske organizacije za mlade Turning Point USA.

Kirk je u Rusiji bio cijenjen zbog svojih anti-NATO stavova i oštrih kritika na račun ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Medvedev, sada zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije, povezao je ubojstvo s, kako je naveo, "raznolikim lijevo-liberalnim ološem koji podržava banderovski Kijev".

Izraz "banderovski" odnosi se na ukrajinskog nacionalista Stepana Banderu i Kremlj ga pogrdno koristi kako bi lažno prikazao ukrajinsku vladu kao pronacističku.

Tko je bio Charlie Kirk?

U svojoj objavi, Medvedev je također pozvao desno orijentirane Amerikance da "shvate kako podržavanjem Ukrajine podržavaju ubojice".

U međuvremenu, Dmitrijev, čelnik ruskog državnog investicijskog fonda, podijelio je video montažu političkog komentatora Iana Milesa Cheonga, koja navodno prikazuje ljevičare "u punom slavlju zbog Kirkove smrti".

Dmitrijev je također poručio da se "glasovi svjetla" ne mogu ušutkati te je retvitao objavu Elona Muska u kojoj stoji: "Ljevica je stranka ubojstva".

Osude s obje strane političkog spektra

Dok ruski dužnosnici iskorištavaju situaciju, potraga za ubojicom je u tijeku, a motiv još nije službeno potvrđen. Ubojstvo je izazvalo val osuda s obje strane američkog političkog spektra.

Oglasili su se brojni američki političari, uključujući bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona, bivšu potpredsjednicu Kamalu Harris i guvernera Kalifornije Gavina Newsoma.

Ipak, Trumpova reakcija, u kojoj je za ubojstvo okrivio "radikalnu ljevicu", prema analitičarima je "trenutačno podigla uloge" u političkom diskursu.

Analitičari: "Amerika je na rubu"

Mark Shanahan, stručnjak za američku politiku sa Sveučilišta Surrey u Engleskoj, izjavio je za Newsweek kako ubojstvo Kirka pokazuje da je "već uzavrela Amerika sada još više na rubu".

"Ubojstvo Charlieja Kirka nas šokira, no je li doista iznenađenje? Politika u SAD-u nikada nije bila toliko polarizirana još od Američkog građanskog rata, a ta hiperpolarizacija potiče sve ekstremniju retoriku", rekao je Shanahan.

Dodao je kako se sada postavlja pitanje može li Trump "vratiti zemlju u miran dijalog ili je ovo izgovor za jačanje njegove osvetničke agende".

Kirk, odani saveznik Donalda Trumpa i ključna figura pokreta MAGA, ubijen je u četvrtak tijekom svoje turneje "American Comeback Tour" na Sveučilištu Utah Valley, u incidentu koji su vlasti okarakterizirale kao "politički atentat".

Ovaj tragičan događaj postao je najnovije poprište informacijskog rata, gdje se smrt pojedinca koristi kao oružje za produbljivanje ideoloških rovova, kako unutar SAD-a, tako i na međunarodnoj sceni.

