STRAŠNO Potres u Venezueli najgori u 100 godina! Pomoć stiže iz Europe, Amerike, Indije

Potres magnitude 7,5 po Richteru koji je u srijedu pogodio Venezuelu bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema povijesnim podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), a mnoge države su ponudile pomoć latinoameričkoj zemlji.

USGS je zabilježio potres procijenjene jačine 7,7 blizu obale sjeveroistočno od Caracasa 29. listopada 1900. koji je prouzročio "značajnu štetu", prema zavodu.

Prvotno podrhtavanje u Venezueli magnitude 7,2 dogodilo se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do 20-ak naknadnih podrhtavanja, prema USGS-u, koji je događaj opisao kao "katastrofu za koju se očekuje da je znatnih razmjera".

Po prvim podacima, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je ozlijeđenih. No strahuje se da bi broj poginulih mogao biti drastično veći.

Deseci zgrada su se urušili ili su teško oštećeni u saveznoj pokrajini La Guaira sjeverno od Caracasa zbog dvostrukog potresa koji je zahvatio zemlju, prema izvjestitelju AFP-a u četvrtak.

Očevici AFP-a su primijetili mnoge ljude kako među ruševinama traže svoje bližnje u mraku zbog prestanka opskrbe električnom energijom.

Više zemalja je ponudilo pomoć Venezueli, uključujući Sjedinjene Američke Države koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć, javljaju agencije.

Foto: GABY ORAA/REUTERS

Solidarnost i potporu su izrazile mnoge latinoameričke, ali i europske i svjetske države.

Američki državni tajnik Marco Rubio je na društvenoj platformi X objavio da SAD stoji uz venezuelski narod u ovom teškom trenutku te da će State Department po nalogu predsjednika Donalda Trumpa odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć Venezueli.

Također, izrazio je sućut narodu Venezuele.

Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez je na X-u kazala da je telefonom razgovarala s Rubijom, koji je izrazio solidarnost za narod Venezuele u teškom trenutku.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum je izrazila solidarnost s Venezuelom u objavi na X-u, poručivši da je naredila pripremu potrebne pomoći za zemlju, koja je zatražila spasilačke timove i zdravstvene djelatnike.

Salvadorski predsjednik Nayib Bukele je najavio da je 300 spasioca te 50 tona opreme, lijekova i potrepština spremno za Caracas.

Indijski premijer Narendra Modi pak je rekao da je Indija spremna pomoći Venezueli te izrazio duboku tugu zbog uništenja i solidarnost s pogođenima. Kina je isto tako najavila da je spremna Venezueli pružiti "svu potrebnu pomoć".

Izrazi potpore i solidarnosti su došli i iz Europe.

"Nudimo potpunu podršku venezuelskom narodu nakon razornih potresa", poručio je španjolski premijer Pedro Sanchez, dodajući da je Španjolska spremna poslati svu potrebnu pomoć.

Njemačka vojska rekla je da je spremna poslati hitnu pomoć Venezueli, šaljući šest aviona s pomoći i spasioce.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni je kazala da sa zabrinutošću prati posljedice potresa, a vlada u Rimu je spremna pružiti pomoć te će zatražiti od Europske unije aktivaciju mehanizma za civilnu zaštitu.

Francuska i druge europske zemlje su također izrazile solidarnost s venezuelskim narodom.