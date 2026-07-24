STRAVA Irske časne sestre bacile stotine beba u septičku jamu. U lijesovima pronašli još 22 tijela

Na mjestu nekadašnjeg doma za neudane majke i djecu u irskom Tuamu pronađeni su posmrtni ostaci još 22 dojenčadi. Time je ukupan broj tijela pronađenih tijekom iskapanja porastao na 99, piše BBC. Dom u okrugu Galway od 1925. do 1961. godine vodile su časne sestre reda Bon Secours. Slučaj je godinama u središtu pozornosti zbog neprimjerenih i neobilježenih ukopa djece koja su umrla u ustanovi.

Posmrtni ostaci pronađeni su tijekom posljednjih šest tjedana u lijesovima na jugozapadnom rubu lokacije, na području koje je u povijesnim dokumentima označeno kao groblje. Prebačeni su u novu mrtvačnicu i laboratorij u Toghermoreu, gdje će ih stručnjaci detaljno analizirati.

Ostatke će očistiti, osušiti i pregledati kako bi pokušali utvrditi dob i spol djece te doznati više o njihovim životima i uzrocima smrti. Analiza će uključivati radiološke preglede i 3D skeniranje. Svih 99 dosad pronađenih tijela bilo je pokopano u lijesovima.

- Ovi detalji mogli bi smanjiti broj mogućih podudaranja i pomoći da se kosturni ostaci povežu s konkretnim imenom - poručili su iz Ureda ravnatelja za ovlaštenu intervenciju u Tuamu. Dosad su 62 osobe dale uzorke DNK kako bi pomogle u identifikaciji djece.

Pronašli 796 smrtovnica, ali ne i podatke o ukopu

Slučaj je privukao svjetsku pozornost 2014. godine, kada je lokalna povjesničarka Catherine Corless otkrila 796 smrtovnica djece i beba koje su umrle u domu. Međutim, nije pronašla nikakve podatke o tome gdje su pokopani. Istraživanja su pokazala da su posmrtni ostaci mnoge djece završili u septičkoj jami, starom sustavu za otpadne vode koji su lokalni stanovnici nazvali „Jama“.

Ustanova je bila u vlasništvu vijeća okruga Galway, dok su njome upravljale časne sestre Bon Secours. Red je ranije priznao da su djeca pokopana na „neprimjeren i neprihvatljiv način“ te se ispričao. Za troškove iskapanja uplatili su 2,14 milijuna funti. Ispričalo se i vijeće okruga Galway, koje je priznalo da je „iznevjerilo majke i djecu“.

Iskapanja na lokaciji počela su prije godinu dana, no još nisu u potpunosti provedena na području memorijalnog vrta. Istražitelji su ondje još 2017. godine u podzemnim komorama pronašli znatnu količinu posmrtnih ostataka. Radovi na terenu trebali bi trajati do 2027. godine, dok bi forenzičke analize mogle potrajati još nekoliko godina.