STRAVA Njemački liječnik slikao djecu pod anestezijom. Ulovili ga na plaži u Rovinju 2024.!

Anesteziolog (52) optužen je za seksualno zlostavljanje i neovlašteno snimanje maloljetnih pacijentica u razdoblju od rujna 2010. do srpnja 2024. u regionalnoj bolnici u Neustadt am Rübenberge, blizu Hannovera. Prema navodima tužiteljstva, liječnik je iskorištavao stanje anestezije kako bi fotografirao djevojke, a slučaj je otkriven nakon incidenta tijekom njegova odmora u Hrvatskoj 2024. godine, piše Zeit.

Javno tužiteljstvo u Hannoveru tereti ga po jedanaest točaka optužnice, uključujući seksualno zlostavljanje. Istragom je utvrđeno da je navodno fotografirao genitalije i grudi pacijentica dok su bile pod anestezijom, a u nekim slučajevima ih je i dodirivao kako bi snimio eksplicitne fotografije. Većina žrtava bile su maloljetnice, a najmlađa djevojčica imala je osam godina. Optužbe se ne odnose samo na bolnicu. Prema tužiteljstvu, liječnik je i u privatnom životu počinio slična djela. U jednom slučaju navodno je tražio od petogodišnje djevojčice da se skine. Tijekom pretrage njegova računala pronađeno je više od 1600 datoteka koje sadrže dječju i maloljetničku pornografiju. Slučaj je prvi put otkriven u srpnju 2024., kada je muškarac navodno snimao golu djecu u nudističkom kampu u Rovinju dok je bio na odmoru. Taj je incident potaknuo širu istragu koja je dovela do optužnice.

Bolnica je nakon otkrića odmah prekinula suradnju s liječnikom, istaknuvši da je slučaj izazvao veliku zabrinutost i razočaranje među zaposlenicima i upravom. Odvjetnik optuženika najavio je da će se njegov klijent očitovati o optužbama, ali tek na ročištu 27. svibnja. Anesteziolog je također svim žrtvama ponudio odštetu za bol i patnju.