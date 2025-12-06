STRAVA U ČAČKU Mami i tati je prerezao vrat. A sebe je izbo!

U obiteljskoj kući u Čačku danas prijepodne pronađena su tri beživotna tijela, a slučaj je policiji prijavljen oko 10 sati, piše Kurir.rs. U tijeku je očevid. Prema napisima lokalnih medija, riječ je o tijelima dvojice muškaraca i jedne žene, a sumnja se da je u pitanju ubojstvo.

Prema prvim neslužbenim informacijama, u pitanju su tijela muškarca starog oko 47 godina i njegovih roditelja, koji su imali 71 i 64 godina. Nađeni su muškarac (47) i njegovi roditelji, a majka i otac imaju prerezane vratove. Sin je pronađen s ubodnim ranama na prsima i prerezanim venama na ruci, što ukazuje na samoubojstvo.

Provjerama je utvrđeno da nije bilo ranijih prijava za nasilje u obitelji. I dalje se radi na utvrđivanju motiva ovog ubojstva i samoubojstva. Policija osigurava mjesto na kojem se dogodilo ubojstvo, a na terenu su i ekipe Hitne pomoći.

- Majka M.C., rođena 1954. godine, pronađena je u jednoj sobi s prerezanim vratom. U drugoj sobi, otac N.C., rođen 1961. godine, također s prerezanim grlom, i njihov sin V.C. pronađeni su s ozljedama u prsima, što ukazuje na to da je pokušao počiniti samoubojstvo ubodom noža - neslužbeno je izviješteno.