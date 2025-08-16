Obavijesti

PAO IZ APARTMANA?

Strava u Dubrovniku: Mladog stranca pronašli su u lokvi krvi

Piše Julia Očić,
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Pao je s visine od sedam metara, točan uzrok događaja tek će se utvrditi, poručuju iz policije

Prolaznici u Dubrovniku u subotu oko 18 sati primijetili su muškarca (28) koji leži u lokvi krvi te odmah pozvali policiju. Vjeruje se  kako je nastradao prilikom pada iz apartmana, s visine od otprilike sedam metara.

Riječ je o stranom državljanu koji je boravio u apartmanu u Ulici Ive Vojnovića.

Kako prenosi DuList, glasnogovornica PU dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup potvrdila je kako su muškarca prevezli u bolnicu gdje će mu se utvrditi stupanj ozljeda. Kada bude u stanju razgovarati, utvrdit će se i točan uzrok događaja.

