Strava u Istri: Prisiljavao dvoje mladih i bolesnih da prodaju kalendare. Zlostavljao ih je!

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu pokrenulo je istragu protiv 42-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg se sumnjiči za teški oblik iskorištavanja dvoje nemoćnih ljudi. Muškarac je uhićen nakon policijske prijave, a tereti ga se za dva kaznena djela trgovanja ljudima.

Iskorištavanje bolesti i siromaštva

Prema sumnjama tužiteljstva, ovaj je muškarac od početka 2025. pa sve do sredine siječnja 2026. godine organizirao sustavnu eksploataciju 27-godišnjinje i 18-godišnjeg mladića. Oboje su se nalazili u izrazito teškoj životnoj situaciji, bili su lošeg zdravstvenog stanja i bez ikakvih sredstava za život. Upravo je te njihove slabosti okrivljenik iskoristio kako bi se domogao novca.

Svakodnevno ih je automobilom razvozio po gradovima Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Tamo su oni, pod njegovim stalnim nadzorom i preciznim uputama, morali obilaziti kućanstva i prodavati kalendare. Te je kalendare on nabavljao po niskoj cijeni, dok su ih mladić i djevojka morali prodavati po znatno skupljoj tarifi.

Rad bez plaće i vikanje

Umjesto da dobiju zaradu, muškarac im ne bi ništa isplatio. Sumnja se da je 42-godišnjak sav novac od prodaje zadržao za sebe. U rijetkim situacijama dao bi im tek minimalan iznos, dok im većinu vremena nije isplaćivao apsolutno ništa.

Ukoliko bi se žrtve pokušale pobuniti ili bi odbile raditi, okrivljenik je na njih vikao i verbalno ih zlostavljao, te ih tako prisilio da nastave s prodajom na terenu.

Određen istražni zatvor

Nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu, sudac istrage Županijskog suda u Puli prihvatio je prijedlog tužiteljstva i poslao 42-godišnjaka iza rešetaka. Istražni zatvor mu je određen iz dva razloga: kako ne bi mogao utjecati na svjedoke tijekom postupka te zbog opasnosti da bi, ostane li na slobodi, mogao ponoviti ista kaznena djela.