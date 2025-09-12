Obavijesti

POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Strava u Karlobagu: Poginuo motociklist (44) iz Mađarske

Piše Iva Tomas,
Strava u Karlobagu: Poginuo motociklist (44) iz Mađarske
Za to vrijeme, naišao je mađarski državljani (44), motociklist, u smjeru Zadra koji je zbog neprilagođene brzine udario u Hrvata. Drugi Mađar (42) također je naišao vozeći u smjeru Zadra

Muškarac (31) iz Njemačke poginuo je u prometnoj nesreći u Karlobagu u četvrtak oko 13:30 sati. Hrvat (45) vozio je skup vozila iz Zadra prema Rijeci, a iz suprotnog smjera išao je motocikl njemačkih registracija kojeg je vozio Nijemac. Preticao je spomenuti skup vozila, piše ličko-senjska policija.

Za to vrijeme, naišao je mađarski državljani (44), motociklist, u smjeru Zadra koji je zbog neprilagođene brzine udario u vozilo kojeg je vozio Hrvat. Drugi Mađar (42) također je naišao vozeći u smjeru Zadra koji je zbog brzine izgubio nadzor nad motociklom, pao na cestu, a motocikl se nastavio nekontrolirano kretati i zabio se u motocikl Nijemca.

Na mjestu nesreće smrtno je stradao Mađar (44), a drugi Mađar je lakše ozlijeđen.

