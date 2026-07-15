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TRAGIČAN KRAJ POTRAGE

Strava u Španjolskoj. Blizance pronašli na dnu rijeke

Piše Filip Sulimanec,
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Strava u Španjolskoj. Blizance pronašli na dnu rijeke
Foto: 24sata
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Kao i mnogo puta ranije, dječaci su tog poslijepodneva otišli igrati nogomet na terenu jedne škole.

Beživotna tijela dvojice jedanaestogodišnjih blizanaca pronađena su u utorak oko podneva u rijeci Ter, na području Manlleua (Barcelona) u Španjolskoj. Braća su nestala u ponedjeljak poslijepodne, nakon što su igrala nogomet i, kako se pretpostavlja, kupala se u rijeci Ter, gdje su se utopila, piše El Pais.

Potraga, pokrenuta u ponedjeljak navečer, omogućila je pronalaženje dvaju tijela na dnu rijeke koja, prema svim dosadašnjim pokazateljima i dok se identitet ne potvrdi analizom otisaka prstiju, pripadaju dvojici braće.

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Kao i mnogo puta ranije, dječaci su tog poslijepodneva otišli igrati nogomet na terenu jedne škole. Bilo je planirano da se vrate kući oko 21 sat, kada se teren zatvara. Međutim, nisu se pojavili. Prema izvorima iz istrage, braća su se odlučila prije povratka kući okupati u rijeci Ter. Nijedan od njih nije dovoljno dobro znao plivati i, kada je pao mrak, utopili su se.

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Poslije ponoći, otac dječaka prijavio je njihov nestanak, a lokalna policija Manlleua obavijestila je katalonsku policiju (Mossos d’Esquadra), koja je preuzela vođenje potrage. Ona je aktivirala dronove i podvodnu jedinicu. U utorak oko 11.30 sati ekipe za izvanredne situacije pronašle su u rijeci komade odjeće koji odgovaraju onome što su braća nosila u ponedjeljak poslijepodne. Oko 13.00 sati pronađeno je, na dubini od oko tri metra, tijelo prvog dječaka. Sat vremena kasnije pronađeno je i tijelo drugog.

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