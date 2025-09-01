Strava u Tuzli! Maloljetnik izboden nožem pokraj osnovne škole. Napao ga maloljetnik...

U Tuzli je u ponedjeljak došlo do užasnog incidenta. U samoj blizini Osnovne škole Kreka došlo je do incidenta u kojem su sudjelovale tri maloljetne osobe. Jedan maloljetnik, rođen 2008. godine, uboden je nožem u predjelu abdomena, javlja Klix.ba.

Maloljetnik, kojeg je napao drugi maloljetnik, hitno je hospitaliziran i poslan na operaciju.

- U ovom slučaju jedna maloljetna osoba povrijedila je drugu maloljetnu osobu. Nije riječ o učenicima Osnovne škole Kreka - poručuju vlasti i dodaju:

- Apeliramo na roditelje, kao i cjelokupnu društvenu zajednicu da zajedničkim naporima radimo na prevenciji nasilja i stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za svu djecu i učenike, jer očito je i da sve mjere sigurnosti, koje su nedavno implementirane u školama, ne mogu prevenirati sve nemile događaje. U tom segmentu nezamjenjiva je uloga obitelji i roditelja...