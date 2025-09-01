Obavijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA

Stravičan slučaj iz Čakovca: Silovao 71-godišnjaka i prebio ga. Žrtva je umrla u bolnici

Piše Marta Divjak,
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dok je 71-godišnjak bespomoćno ležao na podu, osumnjičeni mu je ukrao novčanik s novcem i bankovnim karticama, kao i mobitele. Od nanesenih ozljeda, napadnuti muškarac preminuo je 5. svibnja 2025. godina

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv 36-godišnjaka koji jeČakovcu silovao, a onda i pretukao 71-godišnjaka koji je dva mjeseca kasnije preminuo od posljedica. Terete ga za kazneno djelo ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona, teško kazneno djelo protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 2. u vezi stavka 1. točke 6. i u vezi članka 153. stavka 2. i 1. Kaznenog zakona i teške krađe iz članka 229. stavka 1. točke 4. u vezi članka 228. stavka 1. Kaznenog zakona.

Optužnica tereti 36-godišnjeg muškarca da je 8. ožujka 2025. godine, u jednoj kući u Čakovcu, počinio teška kaznena djela nad 71-godišnjim muškarcem. Prema optužnici, osumnjičeni je uz uporabu fizičke sile i noža nad oštećenim izvršio spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnosom. Nakon toga ga je, s namjerom da ga usmrti, više puta udario rukama, nogama i metalnom šipkom po glavi i tijelu, nanijevši mu teške i po život opasne ozljede, piše eMeđimurje.

U optužnici je državno odvjetništvo predložilo da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.

