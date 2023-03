Stravična ubojstva i odani kult naivnih žena donijeli Mansonu slavu: 'Mrtav sam cijeli život!'

Charles Manson bio je osnivač i vođa kulta 'Obitelj' te jedan od najopasnijih američkih kriminalaca. U zatvoru je proveo više od 40 godina, a preminuo je u studenom 2017. godine. Imao je 83 godine.

Njegov kult 'Obitelj' postao je poznat nakon što su krajem 60-ih godina ubili Sharon Tate, glumicu i suprugu redatelja Romana Polanskog, zajedno s još nekoliko ljudi u kući u Los Angelesu. Tate je bila trudna više od osam mjeseci. Iduće su večeri sljedbenici Mansonovog kulta ubili još dvoje ljudi.

Jedna od sljedbenica, koja je kasnije postala ključni svjedok u suđenjima protiv Mansona i 'Obitelj', Linda Kasabian, preminula je krajem veljače 2023. godine. Nakon svjedočenja protiv notornih ubojica, život je provela u skrivanju.

Iako sam nikada nije sudjelovao u ubojstvima, Charles Manson osuđen je na smrtnu kaznu na današnji dan 1971. godine zbog pokolja 9. i 10. kolovoza 1969. kada je ubijena Sharon Tate, tada 26-godišnjakinja. Kasnije je sud Mansonu kaznu preinačio u doživotni zatvor.

Kompliciran odnos s majkom

Brojni stručnjaci tvrdili su kako je na Mansona najviše utjecalo vrlo teško djetinjstvo te kompliciran odnos s majkom. Kathleen Maddox rodila je Charlesa kada je imala tek 16 godina. Oca nikada nije upoznao. Kasnije se udala za Williama Mansona. U jednom ga je navratu, dok je još bio beba, 'prodala' za kriglu pive.

Naime, u jednom restoranu joj je konobarica rekla kako joj je dijete slatko te pričala o tome kako i sama želi postati majka. Kathleen joj je rekla da neka joj donese kriglu pive i dat će joj Charlesa. Konobarica je mislila da se šali, no kada je Kathleen popila pivo, otišla je i ostavila bebu. Charlesov ujak ga je naposljetku pronašao i vratio.

Kada je Charles imao pet godina, njegova je majka završila u zatvoru zbog pljačke. Poslali su ga da živi kod tete. Kroz nekoliko godina, Charlesovo djetinjstvo postalo je obilježeno neimaštinom i kriminalom. Kada je Kathleen izašla iz zatvora, zajedno su živjeli po jeftinim hotelima, no kada je imao 13 godina, majka ga je poslala i odgojni zavod i rijetko posjećivala. Obećavala mu je da će ponovno živjeti zajedno kada će imati dovoljno novaca.

Nakon 10 mjeseci je pobjegao kući. Nadao se da će ga majka primiti natrag, no to se nije dogodilo. Zatvorila mu je vrata i poslala natrag u ustanovu, uz riječi da se više ne može brinuti za njega. Nikada više nisu živjeli zajedno.

Jedva je znao čitati i pisati

Kroz godine je Charles bio u različitim ustanovama, brojnim školama i maloljetničkim zatvorima. Optuživao je druge dječake da su ga seksualno zlostavljali, bježao je iz ustanova kada god bi za to dobio priliku i pljačkao trgovine. Dobio je čak i premještaj u bolju školu, no brzo su ga izbacili iz nje jer je bio nasilan.

Kada je imao 16 godina, psiholozi su mu testirali inteligenciju. Njegov IQ bio je 109, ali jedva je znao čitati i pisao. Psiholozi su smatrali da su njegovi problemi povezani s činjenicom da ga je majka odbacila.

Do svoje 18. godine, Manson je pola svog života proveo u brojnim ustanovama. Njegova teta posjećivala ga je i jednom prilikom zamolila sud da ga puste pod njezin nadzor. Tvrdila je kako će se brinuti o njemu i pronaći mu posao. Masona su tada uhvatili kako siluje drugog dječaka dok mu je prijetio britvicom koju mu je držao pod vratom. Tada je ponovno osuđen te pušten iz zatvora nekoliko godina kasnije zbog dobrog ponašanja. Njegova obitelj ga je primila k sebi.

Manson se u zatvoru družio i s Dannyjem Trejom

Manson se prvi put oženio 1955. godine za medicinsku sestru Rosalie Jean Willis. Tri mjesec nakon što je Rosalie ostala trudna, par je stigao u Los Angeles u automobilu kojeg je Manson ukrao u Ohiu. Završio je u zatvoru. Svega dvije godine nakon što su se oženili, Rosalie se, zajedno s djetetom Charlesom Mansonon Jr., preselila i započela vezu s drugim muškarcem. Godinu dana kasnije Manson je dobio uvjetnu kaznu, a Rosalie se rastala od njega.

Charles je počeo podvoditi maloljetnice, a jednu je i oženio. No i nju je nudio za seks te je još jednom uhićen i zatvoren. U srpnju 1961. godine prebačen je u drugi zatvor gdje je upoznao i Dannyja Treja, danas popularnog holivudskog glumca.

- Vidio sam malog čovjeka koji si nije mogao priuštiti ni remen, hlače je morao zavezati konopcem. Čak je i u okružnom zatvoru bio sav prljav - izjavio je jednom prilikom Trejo te se prisjetio i Mansonovog hipnotizma kojim je utjecao na zatvorenike. Dodao je i kako su 'pazili' na Masona koji im je davao marihuanu i heroin te kako 'nije bio isti tip kakvog danas znamo'.

Kada je Manson pušten iz zatvora 1967. godine, već je pola svog života proveo u institucijama. Zatražio je da ostane u zatvoru i naveo kako je to njegov dom. Želju mu nisu uslišali.

Na slobodi na Mason počeo polako zasnivati svoj kult te promovirati vlastitu filozofiju koju je temeljio na kršćanstvu, scijentologiji te filozofiji 'slobodne ljubavi' koju je zagovarao hippie pokret.

Pripremao niz ubojstava

Mansonova prva sljedbenica bila je Mary Brunner, knjižničarka na kampusu sveučilišta u Berkeleyju. Nagovorio ju je da mu dopusti da prespava kod nje nekoliko dana, a taj je dogovor vrlo brzo postao trajan. Nakon toga upoznao je i Lynette Fromme, odbjeglu tinejdžerku, i nagovorio ju da živi s njime i Brunner. Do kraja 1968. Manson je skupio oko 20 sljedbenika i privlačio veliku pozornost svojim govorima. Njegove mete bili su emocijalno nestabilni ljudi i izopćenici iz društva koje je u svojom kultu 'programirao' uz pomoć droge, najčešće LSD-a, te seksualnih rituala.

Mansonov kult ubrzo je posao 'kult sudnjeg dana'. Manson je tvrdio da će doći do apokaliptičnog rasnog rata u SAD-u te da će on u post-ratnom svijetu postati vođa. 'Obitelj' je počela živjeti na ranču u Kaliforniji i sastavljena je bila prvenstveno od naivnih i odanih žena. Dani nisu prolazili bez droge i seksa.

Smatrajući se reinkarnacijom Krista, Charles Manson ondje potajice priprema niz ubojstava kako bi izazvao borbu između bijelaca i Afroamerikanaca nazvanu "Helter Skelter", prema pjesmi Beatlesa. Planirao je bjelačku pobjedu s njime na čelu.

Dvije godine kasnije njegov je kult počinio jedan od najpoznatijih zločina u američkoj povijesti.

Manson je otprije znao gdje Sharon Tate i Roman Polanski žive. Bio je ispred njihove kuće nekoliko mjeseci ranije. Tog posljepodneva 8. kolovoza 1969. godine, Manson je govorio svojim sljedbenicima: "Now is the time for Helter Skelter" (Sada je vrijeme za Helter Skelter). Nekoliko njegovih sljedbenika iduće je nakon ponoći 9. kolovoza krenulo u krvavi pohod.

Iako je masakr prvotno i služio kao povod za krvave rasne ratove, neki stručnjaci navode i kako je ta kuća u Mansonovom umu predstavljala simbol odbacivanja. U nekoliko je ranijih navrata Manson upoznao brojne ljudi koji su bili povezani sa šoubiz industrijom u Hollywoodu, a i sam se smatrao glazbenikom. No, njegova skoro patološka želja za pažnjom nije bila utažena te se smatra kako je upravo krvavim ubojstvima stekao slavu koju je htio.

Izboli Tate 16 puta, koristili krv žrtava da napišu poruke

Naredio je članovima 'Obitelji' da pobiju sve koje zateknu u kući. Te je večeri Sharon Tate imala nekoliko prijatelja u gostima, a Polanski je bio u Europi na snimanju filma. Četvero sljedbenika poslao je na zadatak - Texa Watsona, Susan Atkins, Lindu Kasabian i Patriciu Krenwinkel.

Watson i tri žene stigli su ispred kuće nešto nakon ponoći i Watson se popeo uz telefonski stup i prerezao žicu od telefona. Dok su se približavali ulazu kuće, automobilski farovi su ih zabljesnuli. U autu je bio Steven Parent koji je bio u posjeti prijatelju Williamu Garretsonu koji je radio kao čuvar imanja. Iako je molio Watsona da ga poštedi i obećavao da ništa neće reći, Watson ga je prvo napao nožem, a zatim upucao četiri puta.

Linda Kasabian, koja će kasnije svjedočiti o strašnom zločinu, ostala je na 'straži' prema Watsonovoj naredbi i sve je promatrala izvana. Četvero žrtava u kući pokušali su pobjeći, boriti se s napadačima, a Tate je molila da ju poštede zbog trudnoće. Izboli su je 16 puta. I druge žrtve su imale više ubodnih rana.

Večer kasnije je ista je grupa, uz Mansona, Leslie Van Houten i Clema Grogana, ubila i bračni par LaBianca na sličan način. Prema brojnim svjedočenjima, Manson nikada nije sudjelovao u samim ubojstvima, ali je bio prisutan.

Nakon ubojstava, oba puta su krljvu žrtava ispisivali po zidovima i drugim površinama pouke.

Manson se pojavio sa slovom X na čelu

Suđenje Mansonu, Van Houten, Atkins i Krenwinkel počelo je 15. srpnja 1970. godine. Manson se na prvi dan svjedočenja pojavio na sudu sa slovom X urezanim u čelo. Idući dan su se i njegove sljedbenice pojavile na suđenju s istim znakom na čelu. Slovo je naposljetku 'evoluiralo' u svastiku.

Ispred sudnice kampirali su brojni drugi sljedbenici 'Obitelji'. Nisu smjeli ući u sudnicu jer ih je ranije sud iz nje izbacio zbog ometanja postupka. Slovo X urezano u čelo postalo je simbol i većina sljedbenika ga je imalo, a neki su umjesto toga urezali križ. Prijetili su i da će se, ukoliko Mansona osude, zapaliti.

Tijekom suđenja je svjedočilo nekoliko desetaka ljudi, no ključna svjedokinja bila je Linda Kasabian. Ona je u detalje ispričala što se sve zbivalo u noći ubojstva Sharon Tate, poručila je da je bila u automobilu kada je Manson naredio i ubojstvo bračnog para LaBianca. Danima je svjedočila, a kada je napokon sve bilo gotovo - nestala je na 40 godina.

Manson je tijekom dugog suđenja na jednom ročištu čak pokušao izbosti samog suca, našiljenom olovkom, a njegove sljedbenice u nekoliko su navrata ometale proces te recitirale na latinskom.

I sam Manson svjedočio je na sudu, te inzistirao na tome da je za sve što se dogodilo kriv sustav u kojem je odrastao, ali i živio tijekom mnogih godina.

- Želite me ubiti?! Ha! Ja sam već mrtav! Mrtav sam cijeli svoj život - izjavio je.

Žene su također svjedočile i nisu pokazale nikakvo kajanje za svoje zločine. Tvrdile su kako sam Manson nije imao nikakvu ulogu u zločinima. Htjele su ga na slobodi.

Tijekom suđenja je nestao i Ronald Hughes, odvjetnik optužene Van Houten. Njegovo tijelo pronašli su kasnije u nacionalnom parku, u raspadnm stanju, te se nije mogao utvrditi uzrok smrti. Mnogi su i za tu smrt krivili 'Obitelj'. Huges se ranije na sudu nije slagao s Mansonovim željama da Van Houten svjedoči u Mansonovu korist.

'Zaključajte vrata i pazite na djecu!'

Presuda im je izrečena 29. ožujka 1971. godine. Svi su bili osuđeni na smrt. Nakon što su saslušali presudu, Atkins je viknula poroti:

- Zaključajte svoja vrata i pazite na djecu!

Naposljetku su im kazne preinačene na doživotan zatvor zbog promjene pravosudnog sustava.

Susan Atkins preminula je zatvoru 2009. godine od raka mozga u 61. godini. U vrijeme kada je umrla, bila je jedina žena koliko je toliko dugo vremena provela u zatvoru. Tražila je uvjetnu kaznu 14 puta i svaki put ju je sud odbio.

Patricia Krenwinkel je i dalje u zatvoru. Zadnji put je zatražila uvjetnu kaznu 2022. godine i odbijena je. Sud je zaključio kako ona i dalje predstavlja opasnost za društvo. To je bio 15. put da je tražila uvjetnu kaznu.

Leslie Van Houten također je 2022. zatražila uvjetnu kaznu te je po četvrti put odbijena. Ona je najmlađa od svih članova 'Obitelji' koja je osuđena na doživotni zatvor.

Charles Watson je i dalje u zatvoru. Odbijena mu je uvjetna kazna po 17. put i to 2021. godine.

Tijelo preuzeo jedini poznati unuk

Manson je preminuo u zatvoru u studenom 2017. godine, nakon što je u njemu proveo više od 40 godina. Tjedan ranije odveden je u bolnicu na hitnu operaciju zbog unutarnjeg krvarenja, no u bolnici su zaključili da je preslab za operaciju.

Iako je svoje tijelo i nasljedstvo ostavio prijatelju Matthewu Robertsu, sud je tijelo dodijelio jedinom poznatom unuku Charlesa Mansona koji ga je zatim kremirao 2018. godine.

