UTVRĐUJU IDENTITET POGINULIH

ČETVERO MRTVIH Detalji užasa kod Senja: Sletjeli u provaliju od 70 metara. Svi su stranci?!

Piše Meri Tomljanović, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HGSS Stanica Gospić

Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić, a potom su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i identifikacije

Četvero ljudi poginulo je u četvrtak poslijepodne u strašnoj prometnoj nesreći na dionici državne ceste broj 8, u Bunici kod Senja.

Foto: HGSS Stanica Gospić

Riječ je o dvojici muškaraca i dvije žene koji su navodno unajmili automobil u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman".

Foto: HGSS Stanica Gospić

Kako su izvijestili iz Policijske uprave ličko-senjske, vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka kretalo se iz smjera Rijeke prema Senju kada je, iz zasad nepoznatih razloga, vozač izgubio nadzor u blagom lijevom zavoju. Automobil je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru.

Kako neslužbeno doznajemo, poginuli su državljani Malte. Službene potvrde o njihovom identitetu očekuju se nakon dovršene obrade i obdukcije.

Foto: HGSS Stanica Gospić

Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić, a potom su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i identifikacije. Na terenu je i vučna služba koja izvlači automobil iz mora. 

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće i identitet poginulih. Neslužbeno doznajemo kako ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću, već prometni događaj, s obzirom da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će pokazati nalaz obdukcije.

