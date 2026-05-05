'TO JE KLEVETA'

Stričak odbacio optužbe oko skladištenja otpada: Najavio tužbu protiv Marka Markovića

Piše HINA,
Piše HINA,
Varaždin: Anđelko Stričak o istrazi EPPO-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Spor oko navodnog nezakonitog skladištenja otpada u Varaždinska županija: Stričak tvrdi da nije imao veze sa slučajem

Varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ) odbacio je u utorak optužbe zamjenika varaždinskog gradonačelnika Miroslav Markovića (SDP) u vezi nezakonitog skladištenje otpada i najavio da će protiv Markovića podnijeti tužbu za klevetu. Marković je izvijestio novinare da je zatražio dokumentaciju od Varaždinske županije, Državnog inspektorata i MUP-a i upozorio na moguće nepravilnosti i pogodovanja u slučaju tvrtke Tipos Resurs, čiji su vlasnici Josip i Monika Šincek uhićeni u veljači 2025. zbog sumnje na nezakonito skladištenje oko 35.000 tona otpada. Stričak je reagirao na raniju izjavu Markovića da su supružnici Šincek neposredno prije uhićenja bili na sastanku u Varaždinskoj županiji. “Nikada nisam održao sastanak niti s jednim od supružnika Šincek”, rekao je Stričak i dodao da će podnijeti tužbu protiv Markovića.

Varaždinska županija dobila srebrnu oznaku Green Destinations za održivi turizam

„Zbog iznošenja laži i kleveta podnijet ću tužbu, a nadam se da se Marković neće skrivati iza saborskog imuniteta”, poručio je.

Na Markovićeve tvrdnje o nepravilnostima u izdavanju dozvola za gospodarenje otpadom, Stričak je ustvrdio kako se svi dokumenti na koje se zamjenik gradonačelnika poziva odnose na razdoblje prije njegova mandata.

“Svi dokumenti koje traži odnose se na 2015., 2016. i 2019. godinu, a ja sam na dužnost stupio 2021. godine. Zaista bih volio znati na koji to način možeš utjecati na nešto što se događalo prije pet, deset ili 15 godina”, kazao je.

Varaždinski župan ugostio je Thompsona i Dalića: 'Pjesme su davale snagu na samom bojištu'

Stričak je također istaknuo da je zahtjev za pristup informacijama Varaždinskoj županiji podnesen tek danas, a Grad Varaždin sudjelovao je u postupcima izdavanja dozvola pa raspolaže traženom dokumentacijom.

Istodobno je otvorio pitanje poteza gradske uprave iz 2021. godine, navodeći kako još nije objašnjeno zašto je gradonačelnik Neven Bosilj dao ovlaštenje Saši Kolariću, bivšem poslovnom partneru Josipa Šinceka, za prikupljanje informacija o zbrinjavanju otpada.

„Informacije o Dozvoli za gospodarenje otpadom tvrtki Tipos Resurs za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupcima R3, R12 i R13, izdanoj u veljači 2019. godine javno su poznate”, kaže Stričak.

