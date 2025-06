Stroga pravila za Thompsonov koncert: Evo što nećete smjeti unijeti na Hipodrom...

Baklje, petarde, hrana, sve će to zbog velikog interesa i velike posjećenosti biti zabranjeno unositi na koncert Marka Perkovića Thompsona u srpnju. Organizatori koncerta na novoj aplikaciji objavili su stroga pravila ponašanja i popis zabranjenih predmeta koji se neće smjeti unijeti u prostor održavanja događaja.

Radi očuvanja sigurnosti svih posjetitelja, zabranjeno je unositi:

Simbole, natpise ili obilježja koja promoviraju mržnju, netrpeljivost, rasizam ili ekstremističke ideologije

Hranu i pića

Sklopive stolice, kišobrane, kao i velike torbe ili ruksake

Pirotehnička sredstva bilo koje vrste (petarde, baklje, rakete, dimne bombe itd.)

Koplja za zastave

Oružje, oštre i potencijalno opasne predmete

Droge i psihoaktivne supstance

Staklene boce, limenke i bilo kakve tekućine

Kućne ljubimce

Sve što može ugroziti druge posjetitelje ili narušiti sigurnost događanja

Također, nije dopušten boravak u sektorima ili zonama za koje posjetitelj nema važeću ulaznicu ili akreditaciju. Organizatori upozoravaju da će sigurnosne kontrole biti temeljite, a prekršitelji pravila mogu biti udaljeni s koncerta, zabrani im se ponovni ulazak te prijavljeni nadležnim tijelima.

- Ove mjere donose se isključivo u svrhu očuvanja sigurnosti, dostojanstva i pozitivne atmosfere za sve posjetitelje - stoji u aplikaciji.

Podsjetimo, koncert, koji će se održati 5. srpnja 2025., na Hipodromu u Zagrebu očekuje publiku od preko 500.000 ljudi, čime će postati jedan od najvećih i najmasovnijih događaja u povijesti Hrvatske. Zbog velikog interesa, organizatori su povećali kapacitet hipodroma za dodatnih 100.000 četvornih metara.

Zbog koncerta su uvedene privremene prometne regulacije. Zatvorene su ulice poput J. Antalla, Damira Tomljanovića Gavrana te dijelovi Obale Ivana Supeka, s ograničenjima za stanare i ZET prijevoz. Grad potiče posjetitelje da koriste javni prijevoz, a ZET će pojačati tramvajski i autobusni promet te organizirati sterilne ulazne zone na Bundeku i pješačke koridore do hipodroma.

Sigurnost je organizirana u suradnji s MUP-om i policijom, a detaljni sigurnosni i prometni elaborati obuhvaćaju čak 84 stranice. Događaj je podijeljen u 18 sektora koji su nadzirani kamerama i osobljem na visokim tornjevima, a angažirano je oko 3200 zaštitara i redara. Pripremljeno je između 50 i 80 medicinskih ekipa unutar blizine događaja, uz mobilnu bolnicu i direktne hitne koridore.

Postavljene su pipe za pitku vodu, hidranti i cisterne, a nakon koncerta ZET promet normalno će funkcionirati i noću. Osigurano je više od 2,5 milijuna boca vode, 2 milijuna boca piva, šankovi ukupne dužine 2 km, te više od 2000 WC-a i 500 pisoara. Zvuk koncerta moći će se jasno čuti do udaljenosti od tri kilometra, dok će kao pozadinska buka dopirati i do pet do 10 kilometara.

Stručnjaci ocjenjuju da je riječ o dobro organiziranom događaju nižeg sigurnosnog rizika, no posebna pažnja usmjerena je na moguće incidente, terorističke prijetnje i gužve. Policija će pratiti potencijalno ekstremističke simbole, a sigurnosni screening uključuje provjeru ulaznica i identiteta.

Za posjetitelje je preporučeno da dođu dovoljno rano, barem sat ili dva prije početka, jer se očekuju dugi redovi. Savjetuje se korištenje javnog prijevoza te preuzimanje službene aplikacije koncerta za navigaciju i aktualne informacije o prometu. Obavezno ponesite osobnu iskaznicu, ulaznicu (ili QR kod) i, ako je dopušteno, bočicu vode, dok se velika prtljaga ne preporučuje.