Stručnjaci alarmiraju: Mladi se nikad nisu osjećali gore, a građanski odgoj nestaje iz škola

Na sve manju prisutnost građanskog odgoja i obrazovanja u školama, rastuće izazove za demokratske vrijednosti te posljedice izostanka sustavnog obrazovanja za demokraciju na mlade i društvo upozoreno je u ponedjeljak na konferenciji GOOD inicijative „Obrazujemo li za demokraciju”. Dok se opasnosti za demokratske poretke samo umnažaju, programa o demokraciji u školama sve je manje, a vlasti se prema građanskom obrazovanju odnose kao da je 'crvena krpa', poručili su sudionici skupa dodavši kako ne treba odustajati od ideje da sva djeca moraju imati mogućnost učiti o društvu i političkom sustavu u kojem žive, navodi se u priopćenju. U ime GOOD inicijative Lovorka Bačić iz CMS-a podsjetila je na petnaestogodišnje nastojanje da Građanski odgoj i obrazovanje bude predmet za sve učenike u svim školama u Hrvatskoj.

Uvodno je Lucija Dumančić Jovanović iz Gonga upozorila kako je demokracija ugrožena i da treba aktivne građanke i građane, a njih se obrazuje i odgaja kroz školu i obrazovne programe. “Moramo govoriti o važnosti mladih i o tome priprema li ih naš odgojno-obrazovni sustav za aktivan život u sredini u kojoj žive", rekla je.

Svima su neprestano puna usta mladih, ali zapravo se kao društvo uopće ne ponašamo kao da su mladi najvrijedniji kapital i budućnost ove zemlje. Škola je jedino mjesto koje sustavno može osigurati jednaku mogućnost građanske socijalizacije za sve mlade”, izjavila je.

Bezinović: Mladi se nikada nisu osjećali gore

Na panelu nazvanom “Deset godina retrospektive: Obrazujemo li za demokraciju?”Petar Bezinović, psiholog i znanstveni savjetnik, podsjetio je kako su politika, znanost i istraživanje, te škole i obrazovanje tri ključna aspekta za razvoj društva, ali da sva tri moraju surađivati. “Provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014. bila je bezočno prekinuta, ne samo u kontekstu kurikularne reforme nego i u ostalim ciljevima vezanim za obrazovanje”, kazao je.

Dodao je kako nalazi istraživanja “Kako si”, koja se provode periodički u školama u četiri županije, pokazuju da se mladi nikada nisu osjećali gore nego danas i zapitao se kakva je to naša demokracija ako ne dopušta djeci učenje o demokraciji.

Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu rekao je kako Hrvatska je država propuštenih prilika jer nedostaje politička volja za stvarne promjene.

“Dvije najveće stranke dijele sličnu viziju demokracije u kojoj građani sudjeluju samo kroz glasanje svake četiri godine, dok se ostatak vremena od njih očekuje prvenstveno da budu radnici”, naglasio je.

Marita Brčić Kuljiš s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu smatra kako je obrazovanje temeljni aspekt koji drži cijelo društvo i stoga treba biti natpolitička tema.

Profesor Šalaj je istaknuo što je nužno da vlast ima kako bi se dogodile pozitivne društvene promjene: “Potrebna je vizija, strpljenje i hrabrost - vizija gdje idemo, široka javna rasprava i hrabrost politike da stane iza reforme i provede je do kraja. Vidimo da ova vlast ne želi mijenjati obrazovanje”.

Na panelu “Utjecaj kulturnog rata za obrazovanje za demokraciji” Nikola Baketa, znanstveni suradnik s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, prezentirao je nalaze istraživanja o pitanju obrazovanja kao o važnoj fronti kulturnog rata, kojeg je proveo zajedno s Kostom Bovanom sa FPZG-a.

“Budući da živimo u demokraciji, bilo bi logično da škole doprinose ideji demokracije. Obrazovanje nije ideološki neutralno. Uz obitelj, medije, zakonodavstvo - obrazovanje jest jedna od fronti na kojima se vodi kulturni rat. Određene elite guraju neke ideje kojima je cilj polarizirati društvo, tu u prvi plan dolazi obrazovanje. Međutim, istraživanje nam je pokazalo da nema velike polarizacije, građani se smještaju u umjerene pozicije. Mnogi političari koriste demokratske procedure za njeno urušavanje. Činjenica da nemamo Građansko obrazovanje u školama pokazuje da nismo demokratsko društvo”, rekao je.

Milica Bogdanović iz Gonga upozorila je kako cijela priča o Građanskom odgoju i obrazovanju počiva na motiviranim pojedincima i pojedinkama. “Mi u Gongu pratimo kako se Građansko obrazovanje provodi na lokalnim razinama. Jako je teško doći do podataka o provedbi, nisu sistematizirani, jako ih je teško pronaći, ali govore o tome da su brojke uključenih učenika u takve programe vrlo niske”.

Dr.sc. Snježana Koren s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kazala je kako je povijest dugo etabliran predmet, ali koji se sustavno politički uništava.

Daniel Martinović iz Duginih obitelji pojasnio je kako teme seksualnog odgoja, koji je jako tabuiziran u javnosti, jesu teme pristanka odnosa, prevencije nasilja, zaštite vlastitog zdravlja, ljudskih prava i sloboda, itd.