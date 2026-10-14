Stručnjak o kaznama: 'Roditelji će razmisliti o romobilu. Ako se spasi samo jedan život, puno je'

Ako se samo jedan život spasi to je jako puno i urodilo je plodom, rekao je prometni stručjak Goran Husinec o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojeg je predstavio ministar Davor Božinović.

- Kazne su opomene roditeljima, a ne djeci. Valjda će ih sada više biti strah. Nadam se da će roditelji sada malo više kontrolirati što im djeca rade. Nisu se bojali kazne pa su kupovali električne romobile djeci kao poklone - rekao je.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Davor Božinović o električnim romobilima | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim se, među ostalim, povećavaju kazne za prometne prekršaje. Cilj je, istaknuo je, smanjiti broj nesreća i stradalih na cestama. Prošle godine poginula je 261 osoba, 22 više nego 2024. godine.

Kazna za nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisan prijevoz djece povećala bi se sa 130 na 200 eura, a za nepropisno parkiranje s 30 na 60 eura. Parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom kažnjavalo bi se s 150 umjesto 90 eura, dok bi kazna za parkiranje kojim se ugrožava promet mogla dosegnuti 300 eura.

Strože bi se kažnjavali i ilegalne utrke i driftanje, za koje su predviđene kazne od 2000 do 5000 eura, do 60 dana zatvora, šest mjeseci zabrane upravljanja vozilom i šest negativnih bodova. Za snimanje i objavu protupropisnog ponašanja u prometu kazna bi mogla iznositi do 2000 eura.

Izmjene obuhvaćaju i električne romobile. Roditeljima koji djeci mlađoj od 15 godina dopuste vožnju romobilima veće snage od dopuštene prijetile bi kazne od 1000 do 3000 eura, a za nenošenje kacige predviđena je kazna od 100 eura. Romobili bi se morali evidentirati u MUP-u i imati oznaku koja potvrđuje da su legalni, no ne bi se registrirali.

- Oznaka će imati učinka. Policajci će njima moći napokon vidjeti je li romobil legalan ili ne. Do sad se stvarno nije znalo i bilo je teško znati. Najbitnije je to da rodirelji vode konteolu o tome što djeca rade - rekao je Husinec.

Predviđene su i promjene za vozila žurnih službi, uključujući HGSS, kako bi se osiguralo učinkovitije postupanje, kao i posebne registarske pločice za taksije te zelena oznaka na pločicama električnih vozila.

Nacrt izmjena zakona trebao bi biti upućen u javno savjetovanje. Božinović je naglasio kako cilj nije povećati naplatu kazni, nego spriječiti nesreće i zaštititi živote.