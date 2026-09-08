Stručnjak o mikroplastici u Lici: Testiramo ono što želimo, a drugi spojevi ostaju neotkriveni

Profesor Branimir Hackenberger komentirao je za N1 nalaz USKOK-a o mikroplastici u podzemnim vodama kod Gospića. Kaže da je potvrđeno kako otpad ispušta svoje dijelove u okoliš, ali upozorava da se iz izvješća ne može zaključiti koliki je stvarni rizik za ljude i okoliš. Kao najvažniji zaključak izdvojio je potvrdu da otpad s lokacije kod Gospića ispušta mikroplastiku u okoliš. No upozorio je da izvješće samo po sebi ne daje odgovor na pitanje koliki je stvarni opseg onečišćenja niti pokazuje postoje li trendovi njegova širenja.

- Količina mikroplastike nije regulirana nikakvim maksimalnim dozvoljenim koncentracijama, ni kod nas ni u Europi. Međutim, zabrinjava to što su se, jednako kao čestice mikroplastike, izvan područja otpada mogle naći i čestice drugih tvari koje potječu s tog otpada - rekao je Hackenberger.

Prema njegovu objašnjenju, analiza pokazuje da dijelovi otpada dospijevaju u okoliš, a pritom nije moguće unaprijed znati koliko su pojedine čestice opasne. Dodao je kako još uvijek nema dovoljno podataka o štetnosti same mikroplastike, dok je za nanoplastiku poznato da može imati znatno štetnije učinke.

- Rezultati do kojih se došlo vrlo su stručni, čak se kvalitativno odredilo o kojim je plastikama riječ. Ti su rezultati neupitni, ali jedino što pokazuju jest da taj otpad ispušta svoje dijelove u okoliš - kazao je.

'Otpad treba hitno izolirati ili ukloniti'

Hackenberger smatra da bi nakon objave nalaza prioritet trebao biti što brže rješavanje same lokacije.

- Sve dok taj otpad bude na mjestu na kojem se sada nalazi, pitanje rizika bit će otvoreno. Najgore je što ne možemo jednoznačno tvrditi ni da postoji štetna emisija opasna za ljude i okoliš, niti možemo tvrditi da takva emisija ne postoji. Dokle god je otpad ondje, ili dok nije stručno izoliran, ne možemo tvrditi ni jedno ni drugo - rekao je.

Objasnio je i da je uzorkovanje provedeno na način koji omogućuje usporedbu koncentracije mikroplastike s referentnom lokacijom na kojoj mikroplastika nije pronađena.

No problem vidi u tome što se u ovakvim situacijama najčešće traže unaprijed definirane tvari i spojevi.

- Ovdje se vidi da je problem kod tog otpada što mi pronalazimo ono što želimo pronalaziti, testiramo na ono što želimo testirati, a cijeli niz čestica i mikrospojeva ostaje neotkriven - poručio je.

'Ovo nije normalna okolnost, ovo je akcidentna situacija'

Uobičajeno se, objašnjava, kontroliraju parametri propisani zakonima i europskim direktivama. To je dovoljno u redovnim okolnostima, ali problem nastaje kada je riječ o velikim količinama nepoznatog otpada.

- Međutim, u otpadu, pogotovo medicinskom ili iz kemijske industrije, može biti daleko veći broj spojeva za koje ne znamo ima li ih ili nema, pa ih jednostavno ne tražimo. Ovo nije normalna okolnost, ovo je akcidentna situacija - objasnio je.

Situaciju je usporedio s požarom, gdje je posljedice moguće odmah vidjeti.

- Ovdje je šteta već počinjena i ona se čini svaki dan. Svaki dan odgode sanacije je šteta. Da bismo tu štetu mogli utvrditi, moramo pronaći kemijske spojeve koji su tu možda, a možda i nisu - istaknuo je.

Teflon nije ključan za procjenu rizika

Hackenberger se osvrnuo i na pronalazak čestica teflona u jednom od uzoraka. Smatra da taj podatak sam po sebi nema posebno značenje za procjenu zdravstvenog rizika, ali potvrđuje da s lokacije u okoliš mogu dospijevati različite tvari.

Pozitivnim je ocijenio to što je USKOK objavio rezultate vještačenja.

- Moram otvoreno reći da ovo izvješće USKOK-a ohrabruje. U nekim zemljama u okruženju objava takvog izvješća ne bi bila moguća. Ono pokazuje da USKOK radi neovisno i neopterećeno pritiscima. Izvješće je realno, racionalno i stručno napravljeno - poručio je.

Istodobno je kritizirao političko prepucavanje oko slučaja.

- Najveći problem je negiranje i neprihvaćanje problema. Oporba situaciju koristi za obračun s Vladom, Vlada sve negira, a i jedno i drugo vodi nečinjenju. I dizanje panike bez razloga, kao i zanemarivanje problema, vode istom ishodu, a to je nerješavanje problema - rekao je.

Hackenberger smatra da je Vlada već prije nekoliko tjedana trebala okupiti neovisne stručnjake i formirati radnu skupinu koja bi izradila konkretan plan sanacije.

- Svaki dan odgode stvara nove upitnike - zaključio je.