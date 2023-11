Stručnjak o trovanjima pićem: 'Nenamjerno do kontaminacije proizvoda ne može doći...'

Potrebno je napraviti analize i slijediti inspekcijske nalaze. S obzirom na to da sve međunarodne ozbiljne industrije nemaju izbora, nego moraju primjenjivati najstrože međunarodne standarde za sigurnost hrane, neophodno je dobiti uvid putem sljedivosti u serije pića koje bi mogle biti opasne, napraviti analize i onda se ravnati rezultatima tih analiza. To treba napraviti što je prije moguće jer se radi o zdravstvenoj ugrozi i mogu nastupiti ozbiljne posljedice, kazao je gostujući na HRT-u profesor Ante Jukić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Podsjećamo, nakon slučaja iz Rijeke gdje se mlađa osoba otrovala gaziranim pićem, u utorak su se pojavila i dva slučaja u Zagrebu.

Na pitanje bi li se trebali povući iz prodaje određeni Coca Colini proizvodi, Jukić je rekao kako je to teško, piše HRT.

- Ako postoje opasnosti i ugroze za zdravlje, treba razmotriti i te mjere. Međutim, treba voditi i računa o mogućoj gospodarskoj šteti i posljedicama koje mogu nastupiti uslijedi tužbi. Ali kako smo čuli iz prethodnih izjava, tvrtka stoji na raspolaganju i onda treba dogovoriti mjere koje su u skladu sa zakonom, istaknuo je za HRT.

Upitan da ako nije došlo do kontaminacije sadržaja bočice tvornici može li doći do kontaminacije tijekom transporta ili na prodajnom mjestu te može li takvo što upućivati na namjeran čin kontaminacije Jukić je rekao kako nenamjerno do kontaminacije ne može doći.

Kada se radi ispiranje proizvodnih linija, to se provodi vodenom otopinom kiseline. Nakon toga se neutralizira vodenom otopinom lužine i sve se ispire do neutralnosti, što se i provjerava. Tako da vjerojatnost nastanka incidenta je vrlo, vrlo mala, ali ne može se isključiti. Zbog toga je potrebno uzeti uzorke, napraviti analize i djelovati što je prije moguće. Kada je proizvod provjeren i dobre kvalitete, ne može se isključiti namjerni uzorak.

Jukić naglašava kako svi međunarodni standardi za sigurnost hrane propisuju i moguće rizike koji će utjecati na zdravstvenu ispravnost, sukladno s tim postoje sigurnosni sustavi.

- Velike kompanije provode i nadstandarde što se tiče kvalitete, rekao je.

Novinare HRT-a zanimalo je kolika je mogućnost da netko u tvornici namjerno stavi nešto toksično u pojedinačnu bocu, kao nekakav teroristički čin te kakvi su sigurnosni protokoli postoje i kako razmišlja menadžment tvornice o takvim mogućnostima.

- Svi međunarodni standardi za sigurnost hrane propisuju da se moraju navesti mogući rizici koji će utjecati na zdravstvenu ispravnost proizvoda. Tako da je to dužnost i inženjera i menadžmenta da provode te mjere. Nekakve moguće terorističke činove treba prevenirati i voditi o njima računa. Postoje sigurnosni sustavi koje tvrtke razviju same i vrlo često se provode kod tvrtki i nadstandard. Mogu reći da je takav slučaj i u hrvatskoj industriji. Neću imenovati, ali velike prehrambene kompanije često provode i nadstandarde što se tiče kontrole kvalitete, objasnio je Jukić

