Stručnjak za 24sata: Američku politiku vode diletanti! Uništit će povjerenje među saveznicima

26 dana traje rat Irana protiv Izraela i SAD-a. No, ono što privlači pažnju posljednjih dana je sve češće spominjanje pregovora. Američki predsjednik Donald Trump svojim proturječnim izjavama stalno drži međunarodnu zajednicu na konopcima. Jedan dan je rat gotov ili praktički gotov, a drugi dan emanira uvrede po saveznicima i NATO-u jer se ne žele uključiti u deblokadu Hormuza.

Iranu je predložio plan u 15 točaka za kraj rata, te dodao da dogovara mjesto i vrijeme pregovora s Islamskom Republikom. Službeni Teheran je negirao bilo kakve pregovore i predstavio svoje uvjete za kraj rata, a to su: Povlačenje američke vojske iz Zaljevskih zemalja, plaćanje pune ratne odštete, prestanak napada na Hezbolah te sigurnosna jamstva da se ovakav napad više nikada ne ponovi.

Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević, nema riječi hvale za Trumpa i Benjamina Netanyahua te nije optimističan kada se radi o diplomatskom rješenju ovog rata.

- Trump i Netanyahu su ljudi kojima se ne može vjerovati kad govore o miru. Može im se vjerovati kad govore o ubijanju. Netanyahu naređuje ubojstva pregovarača Hamasa nakon što je dogovoreno održavanje pregovora. Amerika, odnosno Trump, već je dvaput napao Iran usred pregovora koje je sam pokrenuo. Na osnovi svega što je predsjednik Trump učinio i rekao nakon 28. veljače može se izvesti zaključak koji potvrđuje ocjenu glasnogovornika iranske vojske da Amerika pregovara sama sa sobom. Ključna dilema Trumpovog unutarnjeg monologa je ova: kad ću izreći koju laž - govori nam Kovačević te ukazuje na Trumpovu kontradikciju.

- Trump nudi ukidanje sankcija nakon što Iran pristane na bezuvjetnu kapitulaciju. Kakvog bi smisla imale sankcije ako više ne bude postojala vlast zbog koje ih je Amerika nametnula? Iran, s druge strane, inzistira na tome da Amerika i Izrael priznaju poraz i da plate odštetu za sve što su uništili u Iranu. Ne vidim da tu postoji osnova za pregovore. Doduše, moguće je da Amerikanci pregovaraju s nekim 'podobnim' Irancima - smatra Božo Kovačević.

Trump je dao do znanja da želi sudjelovati u kreaciji nove vlasti u Teheranu kao što je bio slučaj u Venezueli.

- Ako je tako, pitanje je u kojoj mjeri su ti ljudi legitimni predstavnici države i u kojoj mjeri oni mogu jamčiti provedbu preuzetih obveza. Američku politiku i vanjsku i unutrašnju oblikuju i vode potpuni diletanti i ignoranti koji se oslanjaju samo na činjenicu da je Amerika najmoćnija vojna sila. Nikakva ustavna, zakonska, međunarodnopravna ili moralna ograničenja za njih ne vrijede - smatra nekadašnji veleposlanik. Kovačević smatra da je trenutačna vlast u Washingtonu veća prijetnja za svijet od Irana, te da su se na toj ljestvici izjednačili s Moskvom.

- Trump i njemu bliski ljudi gledaju samo svoj probitak i uživaju u moći koja im pruža priliku da ubiju koga god hoće, gdje i kad hoće. Dugoročno, to će uništiti kredibilnost Amerike kao partnera u bilo čemu i ozbiljno će ugroziti američku demokraciju. Dakako, to ne znači da oni, prije nego što propadnu, neće biti u stanju počiniti mnogo zla u cijelom svijetu. Zbog toga su opasni. Rekao bih da su Trump i njegovi najbliži suradnici puno veća prijetnja svjetskom miru nego Iran. Izjednačili su se s Rusijom s vidnom namjerom da je u tom pogledu nadmaše - govori nam Božo Kovačević te dodaje kakav veliki utjecaj Netanyahu ima na Trumpu.

- Predsjednik Trump je još 2018. godine prihvatio premijera Netanyahua kao sugovornika koji je njemu, Trumpu, vjerodostojniji i važniji od svih američkih javnih i tajnih službi. Netanyahu je znao i zna koji je njegov cilj, smjena teokratskog režima u Teheranu i pretvaranje Irana u izraelskog vazala. Predsjednik Trump iz sata u sat mijenja iskaze o povodima, razlozima i ciljevima bezumne odluke o napadu na Iran. Treba još spomenuti Netanyahuove teritorijalne apetite prema susjednim državama. Aneksija južnog Libanona je, čini se, počela - zaključuje Kovačević.