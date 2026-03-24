TEHERAN NEGIRA DOGOVOR

Trump Iranu poslao 15 uvjeta za kraj rata: Izrael strahuje od brzog i nejasnog dogovora

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Dok Washington tvrdi da je napredak blizu, Teheran negira pregovore, a diplomati upozoravaju da plan možda ponavlja stare, već odbijene prijedloge

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa iznijela je Iranu paket od 15 uvjeta i mogućih koristi za okončanje sukoba, tvrde izraelski mediji. Plan, kako navode, pokriva ključne ciljeve Washingtona i Izraela, ali izaziva i zabrinutost da bi mogao biti brzo dogovoren bez jasnih garancija. Prema istim izvorima, Trumpovi izaslanici predlažu jednomjesečni prekid vatre tijekom kojeg bi se pregovaralo o konačnom sporazumu. Američki predsjednik poručio je da već vidi napredak i da postoji 'realna mogućnost postizanja dogovora'.

Ipak, dio diplomata upozorava da plan možda nije nov. Postoje naznake da se temelji na prijedlogu iz 2025. godine koji Iran tada nije prihvatio, što otvara pitanje koliko su pregovori zapravo daleko od rješenja.

Ključni uvjeti i koristi iz američkog plana:

  1. Iran mora demontirati svoje postojeće nuklearne kapacitete
  2. Iran se mora obvezati da nikada neće težiti nuklearnom oružju
  3. Na iranskom teritoriju neće biti obogaćivanja uranija
  4. Iran mora predati oko 450 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u dogovorenom roku
  5. Nuklearni objekti Natanz, Isfahan i Fordo moraju biti demontirani
  6. Međunarodna agencija za atomsku energiju mora imati puni pristup i nadzor unutar Irana
  7. Iran mora odustati od svoje politike regionalnih saveznika i posrednika
  8. Iran mora prestati financirati i naoružavati svoje saveznike u regiji
  9. Hormuški tjesnac mora ostati otvoren kao slobodan pomorski koridor
  10. Iranski balistički program mora biti ograničen po dometu i količini
  11. Svaka buduća uporaba projektila bila bi dopuštena isključivo za samoobranu
  12. Iranu bi bile ukinute međunarodne sankcije
  13. SAD bi pomogao Iranu u razvoju civilnog nuklearnog programa
  14. Mehanizam automatskog vraćanja sankcija bio bi ukinut
  15. SAD i Izrael pomogli bi Iranu u razvoju civilnog nuklearnog programa u Bušehru za proizvodnju električne energije.

Istovremeno, nije jasno kako bi Iran reagirao na ovakav prijedlog. Teheran je u više navrata negirao da pregovori uopće traju, dok su pojedini izvori tvrdili suprotno.

Dodatnu neizvjesnost stvara i razlika u stavovima među saveznicima. Izrael strahuje da bi brzi, načelni dogovor mogao ostaviti otvorena ključna pitanja i omogućiti Iranu povoljniji ishod.

Trump je, s druge strane, uvjeren da se situacija kreće u dobrom smjeru.- Imamo posla s nekim ljudima koje smatram vrlo razumnima - rekao je, dodajući da druga strana želi postići sporazum.

U jednoj od izjava spomenuo je i 'velik dar' koji je Iran navodno dao SAD-u, povezan s energetskim sektorom, ali bez konkretnih detalja.

Dok diplomacija traje, vojni pritisak ne popušta. Prema američkim medijima, Pentagon planira dodatno raspoređivanje vojnika na Bliski istok, što pokazuje da su pregovori i dalje daleko od sigurnog ishoda.

