Stručnjak za 24sata o eskalaciji: Iranu je ostalo 70 posto raketa. Rat neće uskoro prestati

Prvi put od primirja 8. travnja 2026., pasdarani Sepaha su lansirali rakete na Izrael. Teheran je napad na Izrael opravdao kao odgovor na konstantno izraelsko kršenje prekida vatre i napada na Libanon u kojima je ubijeno preko 4000 ljudi. Izrael je uzvratio i bombardirao Iran iako je Donald Trump rekao kako se nada da Netanyahu neće pokrenuti odmazdu.

🇮🇷🇮🇱Iran has released dramatic footage of ballistic missiles launching toward Israel in what it calls retaliation for Israeli strikes on a petrochemical facility.

The video features fiery launches, smoke trails, and bold messaging like "You Will Regret."pic.twitter.com/RomtEnfV5x https://t.co/Zf6CMWNAlK — Corefrontline (@corefrontline) June 8, 2026

Trump je dodao da je sporazum trebao biti potpisan danas, u utorak ili srijedu, te vjeruje da je i dalje blizu sporazuma s Irancima usprkos totalnoj eskalaciji Tel Aviva i Teherana.

Nuklearni fizičar i vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić govori nam da je Trump preko 40 puta proglasio skoro primirje, ali da njegove izjave ne odražavaju stvarno stanje na terenu.

- Trump je oko 40 puta rekao da je blizu sklapanja sporazuma. To nikada nije odražavalo stvarno stanje pregovora. On je to govorio zbog jednog razloga, a to je smirivanje burzi u SAD-u koje su stvarno doživjele promjene nakon tih objava. Postoji nekoliko problema sa sklapanjem sporazuma. Iran je shvatio da može ucjenjivati SAD s Hormuškim tjesnacom. S druge strane, Izrael shvaća da će ih Trump prije ili kasnije napustiti. Trump se nalazi između čekića i nakovnja, ima Iran koji ne popušta, a s druge strane Izrael koji želi neprekidan rat s Iranom dok god Iran politički i ekonomski ne kolabira - govori nam Tadić.

Dodaje da je mala vjerojatnost da će uskoro doći konkretan mirovni sporazum koji bi napokon donio mir na Bliskom istoku.

- Zbog ta dva razloga takav sporazum je malo vjerojatan u skorije vrijeme. Izrael ne može sam protiv Irana. Plan Izraela je bio uvući SAD u sukob i omogućiti mu uništavanje iranskih ciljeva. Izrael bez SAD-a, NATO-a i zaljevskih zemalja koje tri mjeseca želi dovući na svoju stranu, ima male šanse protiv Irana, jedan na jedan. Oni se moraju nositi i s Hezbolahom i Iranom - govori nam Tadić te podsjeća da iranski raketni i arsenal dronova nisu uništeni.

Foto: Majid Asgaripour

Donald Trump je rekao da je Iranu ostalo oko 22 posto raketa i dronova koje je imao prije rata, ali CIA izlazi s dijametralnom suprotnim podacima. Američki obavještajci smatraju da je Pasdaranima u Teheranu ostalo 70 posto raketa, 60 posto lansera raketa te 40 posto dronova koji su jeftiniji i jednostavniji za masovnu proizvodnju nego balistički projektili.

- Trump je bezbroj puta rekao da je Iran vojno slomljen, ali važno je podsjetiti da iranski arsenal dronova i raketa nije uništen. Što god Trump i Netanyahu govorili, brojke su neumoljive, 70 posto iranskog arsenala je netaknuto. Ovaj rat će se nastaviti jako dugo. Ono što je primjetno je da će Izrael nastaviti tući po iranskim gospodarskim postrojenjima, dok se SAD suzdržavao od takvih napada nadajući se miru s Teheranom i umjerenijim iranskim vodstvom - govori nam Tadić.

Foto: Naama Stern

Glavnu prepreku pregovorima vidi u napadima na Iran usred diplomatskih pregovora.

- Nakon ovog rata koji je počeo napadima usred pregovora, 27. veljače Iranci i Amerikanci pregovaraju u Genevi, a dan kasnije SAD i Izrael napadaju Iran i ubijaju 40 pripadnika iranskog vojnog i političkog vrha, kako će Iranci njima vjerovati i ponovno sjesti za pregovarački stol? Očekivati od Irana nekakav kompromis je naivno. Nemojmo zaboraviti da je trenutačni ajatolah Modžtaba Hamenei u tom napadu ostao bez oca, majke, supruge, sina, sestre i šogora, a on teško ranjen. Jedina posljedica tog napada je da su na vlast doveli najradikalniju skupinu i vojnu huntu u Iranu - upozorava Tadić.

Tadić podsjeća na JCPOA sporazum kojeg je Obama sklopio s Irancima i ispregovarao iransku suradnju u nuklearnom programu. Dodaje da je rat počeo zbog iranskog nuklearnog programa iako je Washington imao nuklearni sporazum s Teheranom.

- 2018. Trump je taj sporazum razvalio uz podršku Netanyahua, sporazum koji je jamčio da Iran neće napraviti nuklearnu bombu. Sporazum su potpisale sve članice vijeća sigurnosti UN-a, uključujući i Kinu i Rusiju kojima isto ne odgovara nuklearni Iran. Sve one zajedno plus Njemačka i EU su vodili pregovore s Iranom i nadzor. Taj sporazum je jamčio zajedničku kontrolu iranskog nuklearnog programa - podsjetio nas je Tadić.