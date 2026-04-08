Stručnjak za sigurnost: 'Rat su započeli Netanyahu i radikali. SAD je ušao nepripremljen...'

Iran se pripremao, imao je raketne sustave kojima su mogli odgovoriti, jer njihovo vojno zrakoplovstvo naprosto ne postoji. Iranska infrastruktura je žestoko pogođena, međutim njihova vojna infrastruktura koja se nalazi ispod zemlje nije okrznuta ili je udarena samo površinski. Iranski uspjeh zasniva se i na tome što su sigurno dobivali obavještajne informacije od Kine i Rusije i na osnovu toga su bili precizni u svojim gađanjima, smatra stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić. On je za N1 prokomentirao aktualno primirje SAD-a i Irana.

Kalinić vjeruje da su rat protiv Irana započeli izraelski premijer Benjamin Netanyahu i radikali oko njega. Trump i SAD su nepripremljeni ušli u taj sukob.

- Najveći problem je to što je Netanyahu izjavio da se primirje ne odnosi na Libanon, odnosno na borbu s Hamasom. Izrael ima veliki problem s vodom i oni žele preuzeti tok rijeke Litani u Libanonu - istaknuo je.

Osvrnuo se zatim na Hormuški tjesnac.

- Iran ima snage za kontrolu Hormuza. Pokazalo se da mogu kontrolirati tjesnac i raketama sa zemlje pa će Iran sigurno inzistirati na tome da kontrolira prolaz. Samim time se izdiže kao svjetska sila jer na taj način kontrolira 20 posto protoka svjetske nafte. S druge strane ima svoju ekipu Huta koji mogu kontrolirati tjesnac Bab el Mandeb i spriječiti prolaz kroz Sueski kanal. SAD je ovaj rat izgubio, a najveći pobjednik je Kina. Kina je pokazala da je stvorila rezerve i na nju ova nestabilnost nije utjecala. Rusija je profitirala jer je prodavala naftu u Indiji za 22 dolara kada joj je cijena bila 66 dolara", kazao je.

Na pitanje tko su danas američki saveznici u Europi, Kalinić je kazao da je to u prvom redu Poljska, zatim Mađarska i Slovačka. A u svjetlu posjete Trumpovog sina Republici Srpskoj, ustvrdio je kako se potvrđuje činjenica da su BiH i Daytonski sporazum "meki trbuh Europe".

- Tamo rat može biti isprovociran u svakom trenutku - rekao je.