ČUDO NA IZBORIMA

Studentica Marija pobijedila je Vučića u Mionici: 'Pokazali smo da promjena u Srbiju može doći'

Studentica Marija pobijedila je Vučića u Mionici: 'Pokazali smo da promjena u Srbiju može doći'
Foto: screenshot/Instagram

Marija Milinović osvojila je biračko mjesto u Sankoviću i postala glavna priča srpskih nerežimskih medija.

Studentica Marija Milinović postala je hit srpskih nerežimskih medija nakon što je predvodila listu 'Ujedinjeni za Mionicu' i odnijela pobjedu na biračkom mjestu u selu Sanković u Srbiji, nadmašivši Srpsku naprednu stranku.

'Djevojka koja je pobijedila Vučića', piše Nova.rs, a Marija je za isti medij izjavila da je ponosna što su pokazali da unatoč batinašima, zastrašivanju i uskraćivanju informacija, među biračkim tijelom koje je većinski naklonjeno SNS-u, ipak može doći do promjene.

U MIONICI VIDEO Velika tučnjava u Srbiji: Letjele boce i stolice, u kavani se tukli građani i SNS-ovci?!
VIDEO Velika tučnjava u Srbiji: Letjele boce i stolice, u kavani se tukli građani i SNS-ovci?!

Jučer su u Negotinu, Mionici i Sečnju održani lokalni izbori, a SNS je proglasila pobjedu u sve tri općine. Ipak, u Mionici je pobjeda bila tijesna. Lista 'Ujedinjeni za Mionicu' osvojila je 3.107 glasova (42 posto), dok je SNS dobila 4.154 glasa (56 posto). Iako su ukupni rezultati bili u korist SNS-a, lista Marije Milinović odnijela je pobjedu na desetak biračkih mjesta, uključujući Sanković, gdje je osvojila 56 glasova, naspram 49 SNS-ovih.

- Tijekom predizborne šutnje bilo je puno zastrašivanja, praćenja i nekoliko presretanja. Osobno nisam imala iskustva s tim, ali kolege jesu. To su bile prijetnje, tipa da vodimo računa što radimo. Svi smo svjedoci onoga što se jučer dogodilo u Jarkoviću, pokušaj ucjene birača, dovođenje ljudi do biračkog mjesta i premlaćivanje građana. Policija nije reagirala na molbe građana dok se nismo preselili do lokala gdje je nastao problem, a batinaši počeli maltretirati naše ljude - opisala je Marija napetu atmosferu pred izbore. 

Studentica je istaknula da je po njezinom mišljenju ovo bila svojevrsna proba za srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. 

- On provjerava koliko bi sredstava trebalo da pokrije cijelu Srbiju, da isplati batinaše, ucijeni građane i plati dnevnice. Nakon 13 godina koliko je pokrao, možda i nađe dio novca za to. Ipak, mi smo pokazali da promjena ipak može doći - zaključila je. 

