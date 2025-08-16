Obavijesti

News

ŠOKANTNA IZJAVA

Studenticu iz Srbije priveli su na prosvjedu: 'Šef policije rekao je da će me silovati pred svima!'

Govorio je kako će me skinuti i silovati pred svima, da će to svi gledati. Bila sam vidno bijesna, a on je rekao: 'Trebaš me zamoliti da te prestanem tući', ispričala je studentica

Kako prenosi N1 Srbije Narodni pokret Srbije zatražio je hitno razrješenje dužnosti zapovjednika Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata (JZO) Marka Krička, zbog zlostavljanja kojeg, kako navode, on i njegovi pripadnici provode nad građanima Srbije. Dio studenata, među kojima su Nikolina Sinđelić i Stevan Zdravković ostali su bez mobilnih uređaja, nakon što su ih, kako kažu, pripadnici JZO-a, policije i maskirani muškarci odveli u garažu Vlade, a potom u Policijsku postaju u Majke Jevrosime. Nikolina je za N1 opisala kako se sve dogodilo. 

- Nalazila sam se u ulici Kneza Miloša u Beogradu, kolega i ja bili smo u prisutnosti predsjednika NPS-a Miroslava Aleksića i zastupnika NPS-a. Nakon što smo se razišli, Stevan, ja i još jedna prijateljica krenuli smo kućama, spuštali smo se niz Nemanjinu, kada su u tom trenutku pripadnici JZO-a, policije i brojni maskirani muškarci izlazili iz garaže Vlade. Istrčali su, počeli tući građane pendrecima, teleskopskim palicama... Svi su uglavnom bili u civilu, nitko u odori - rekla je. 

Dodala je isto tako da nije znala da je Stevan priveden.

- Kad su nas uveli u garažu, vidjeli smo se iza tih rešetaka. Bacili su nam sve na pod, morali smo ležati kao kriminalci, neki su imali vezice i lisice, morali smo gledati u pod. Nakon nekoliko trenutaka pojavio se zapovjednik Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata Marko Kričak. Prvo smo morali isprazniti torbe, a tada sam doživjela neugodnost - mislim da su zato počeli primjenjivati nasilje, jer je u mojoj torbi bio fotoaparat.

Bio je ugašen, ali kad se uključi, zasvijetli crveno svjetlo i vidi se da je prazan. Onda su me nazivali 'kurvo, ti si nas snimala'. Kolegama su polomili mobitele, meni su ga oduzeli i otišli do kombija. Moj mobitel je prepolovljen, kameru su mi uzeli i rekli da je više nikada neću vidjeti - istaknula je studentica. 

Glavna i najpotresnija stvar u tome je, kako navodi, činjenica 'da ju je Marko Kričak šamarao i udarao joj glavu o zid'.

- Govorio je kako će me skinuti i silovati pred svima, da će to svi gledati. Bila sam vidno bijesna, a on je rekao: 'Trebaš me zamoliti da te prestanem tući', a dečku je rekao da će nasilje tek uslijediti. Odgovarala sam mu, nisam htjela šutjeti, a on je postajao sve nasilniji. U toj garaži proveli smo tri sata, a zatim su nas odveli u postaju u Majke Jevrosime.

Kad su sve uveli u kombi, rekli su da ja ostanem vani - uplašila sam se da ne ostanem sama s Kričkom. Molila sam jednog policajca, on mi je pomogao i želim mu zahvaliti - mislim da me spasio. Pružili su mi pomoć, pitali trebam li liječnika. Vjerojatno ću danas na preglede jer bolovi ne prestaju - ispričala je studentica. 

