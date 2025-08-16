VIDEO Vučić se na RTS svađao s novinarkom, prosvjednike zove bandom: 'Hoćete da izađem?!'

Aleksandar Vučić komentirao u Dnevniku RTS-a prosvjede koji su sve jači. Pitali su ga zašto nije bilo policije ispred prostorija SNS-a koje su noć ranije prosvjednici demolirali.

- Nismo imali dovoljno snaga da to spriječimo - rekao je Vučić u Dnevniku RTS-a.

Vučić je rekao da su sukobe ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu spriječili ljudi „koji su se borili i pripadnici osobnog osiguranja Miloša Vučevića u skladu sa zakonom, odnosno „Kobre koje su bile prisutne“.

- Prvu noć sam brinuo o Miloševu životu i o životu 300 ljudi, jer sam vidio zvijeri koje su slali na ljude, spalili bi ih kao u Glinskoj crkvi da nije bilo vojnika koji je ispalio hitac u zrak u skladu s pravilima službe u trenutku kada je bio teško ozlijeđen - rekao je Vučić.

Ocijenio je i da se cijeli program sveo na 'motke, šipke i uništavanje'. PRedsjednik Srbije rekao je i kako nije zadovoljan trenutačnim stanjem u zemlji jer to utječe na život svakog običnog čovjeka.

- Imamo mnogo problema zbog ponašanja dijela političke elite - rekao je Vučić. Dodao je da je trenutno stanje u najvećem dijelu izazvano izvana.

- Svakome je jasno o čemu se ovdje radi... U našoj zemlji postoje ljudi koji žele doći na vlast izborima - govori Vučić dodajući da sada traže nešto što im nitko ne može ispuniti da bi neredima došli na vlast.

Komentirajući prekomjernu upotrebu sile od strane policije u Valjevu, Vučić je rekao da je policija mnogo toga pretrpjela. Odbacio je kritike na račun postupanja policije tijekom prosvjeda te ocijenio da „svuda imamo nevjerojatno trpeljivu i strpljivu policiju“. Kako je rekao predsjednik Srbije žrtve torture u Valjevu su 'banda' koja je napala policiju.

- U Valjevu to što su ti ljudi izdržali. Pogledajte ovu bandu koja ih je cijelu večer gađala svim mogućim predmetima. Oni stoje na 20 metara, policija stoji, ne mrda se, ne pomiče se, nikoga ne ugrožavaju, nikoga ne diraju, a tuku ih cijelu večer - govori Vučić.

Nakon toga se upitao tko je prosvjednike učio tuči policiju i poručio je da se mora voditi računa kakvu zemlju žele.

- Hoćete državu bez policije, pa svi mi plaćamo policiju - rekao je Vučić i najavio nagrade za policajce koji su 'trpjeli nasilje'. Na pitanje da prokomentira navode nekih medija da je susret s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom bio neugodan, Vučić je izbjegao odgovor i još jednom napao novinarku uz komentar „Da izađem ja sad?“