Što bi Vučko da nema susjeda? Za 'haos' opet krivi Hrvate

Deseci ozlijeđenih i uhićenih, među kojima i državljanin Hrvatske, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine prosvjede u Srbiji završene u petak poslije ponoći. Višemjesečna politička i društvena kriza te prosvjedi koji traju od pogibije 16 ljudi nakon pada nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga prošle godine prerastaju posljednjih dana u otvorene sukobe demonstranata i pristaša vladajuće Srpske napredne stranke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

S vremenom se fokus prosvjeda udaljio od same nesreće, a nezadovoljstvo se prelilo na pitanja političke odgovornosti, percepcije korupcije, medijskih sloboda i policijske represije. Posljednjih dana svjedočimo otvorenim fizičkim sukobima između prosvjednika i pristaša vladajuće stranke, kao i između građana i policije.

Treći uzastopni dan prosvjeda obilježen je okupljanjima na više od 30 lokacija diljem Srbije pod motom “Večeras pucate po šavovima”. Službene informacije govore o 75 ozlijeđenih policajaca, dok je uhićeno 114 ljudi, među kojima i državljanin Hrvatske. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić naglasio je da je riječ o “dokazu” stranog upletanja u prosvjede, što vlasti od početka tvrde nazivajući ih “obojenom revolucijom”.

- Blokaderi su napali policiju, neki policajci imaju lomove ruku, nogu i stopala. Među uhićenima je i jedan hrvatski državljanin koji je napao našu policiju. Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze sa stranim faktorom - poručio je u prvom istupu Dačić ponovivši tezu vlasti da iza prosvjeda stoje vanjski politički interesi.

Dačić je potom istaknuo da je među njima i državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), za kojega je naveo da je napao žandarmeriju. Među uhićenima su još državljanin Slovenije i državljanin Italije. Prema riječima ministra, hrvatski državljanin B. H. je oko 23.30 sati na uglu Nemanjine i Resavske ulice u Beogradu napao pripadnika žandarmerije. Dačić je istaknuo kako je Horvat u Srbiju ušao istu večer preko graničnog prijelaza kraj Šida.

’Hrvati nas bacaju u more’

- Što državljanin Hrvatske radi na prosvjedu u Srbiji? Što bi se dogodilo da neki Srbenda iz Srbije ode u Zagreb i tamo napadne policijske službenike? Pa naše ljude bacaju u more u Splitu kad im dođu na ljetovanje i pune im džepove, a kamoli da tuku njihove policajce. On dolazi iz Hrvatske specijalno zbog toga i napada našu žandarmeriju. I sad je to policijska brutalnost, je li tako? - rekao je Dačić na konferenciji za novinare.

Ministar je pozvao sve građane na mir i suzdržanost naglašavajući da “nitko nema pravo napadati policiju i da će policija uvijek reagirati u skladu sa zakonom”.

Dačić je iznio podatke prema kojima je tijekom sinoćnjih prosvjeda ozlijeđeno 75 policijskih službenika, dok je u posljednja tri dana ozlijeđen ukupno 121 policajac, od čega devet s teškim tjelesnim ozljedama, prema izvještajima liječnika.

- Policija je sinoć masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta. Demonstranti su pokušali nasilno probiti kordone, gađali su policiju kamenicama, ciglama, plastičnim bocama napunjenima vodom, pirotehničkim sredstvima, a koristili su i motke te razne palice - rekao je ministar.

Prema njegovim riječima, oštećeno je nekoliko policijskih vozila, a uništeno je više od 70 komada zaštitne opreme. Zbog napada na policiju tijekom sinoćnjih događanja privedeno je 114 ljudi, podnesene su 34 kaznene prijave i 28 prekršajnih prijava, dok je zabilježeno 11 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- Ta lica će biti ili su već predana nadležnim pravosudnim organima, odnosno tužiteljstvu, na daljnje postupanje. Kako će se ta djela kvalificirati i hoće li se uopće kvalificirati više nije u našim rukama. Tko će biti zadržan, a tko pušten, nije više u rukama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije - rekao je Dačić i ponovio kako napadi na policiju predstavljaju napad na državu Srbiju.

Provladin tabloid Informer potom je objavio tekst pod naslovom “Ustaše uništavaju Srbiju!”, u kojemu se tvrdi da je Bruno Horvat iz Zagreba uhićen u Beogradu zbog sudjelovanja u prosvjednim blokadama.

- Prema našim informacijama, Horvat je tijekom ispitivanja pokušao uvjeriti policiju da nema nikakve veze s prosvjedima i da je u Beograd došao ‘kod prijatelja’, no operativnim radom utvrđeno je da se radi o ozbiljnom prevarantu. Kako saznajemo, prethodno je na društvenim mrežama dijelio informacije o prosvjedima i hvalio se svojim sudjelovanjem u blokadama - piše Informer.

U članku su kao “dokazi” priložene tri fotografije snimljene mobitelom. Prva prikazuje otvorenu javnu Facebook grupu “Protesti Bg”, u kojoj je vidljiva objava korisnika s pozivom na “druženje” ispred prostorija SNS-a, uz ironičnu napomenu: “Po posljednjoj modi u Srbiji, kao modni detalj ponijeti fantomku”. Na drugoj fotografiji prikazana je objava o prosvjedima preuzeta s Instagram profila “studenti_u_blokadi”, dok treća prikazuje jednu fotografiju iz galerije uređaja.

Na jednoj od snimki vidi se i Facebook profil uhićenog mladića, otvoren u travnju 2011. godine, na kojem stoji da studira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

‘Ne znamo tko je uhićen’

Nakon izjave ministra Ivice Dačića, hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu priopćilo je da, osim onoga što je objavljeno u medijima, uključujući i navode iz provladina tabloida Informer, trenutačno ne raspolažu nikakvim dodatnim informacijama o slučaju.

- Veleposlanstvo nije službeno obaviješteno da je itko uhićen, pa ne možemo ništa više reći - rekao je u subotu rano ujutro za 24sata Ivan Zeko-Pivač, zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom veleposlanstvu u Beogradu.

Hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu u subotu je ponovno istaknulo da službeno nije obaviješteno o uhićenju. Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji, Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji.

Beograd: Prosvijed građana i studenata u Novom Beogradu | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

O svemu se oglasilo i Ministarstvo vanjskih poslova.

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao niti veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, nije službeno obaviješteno o navodnom sinoćnjem uhićenju hrvatskog državljanina u Republici Srbiji koji je sudjelovao u prosvjedima. Stoga ne možemo komentirati slučaj prije nego što se utvrde činjenice i okolnosti, kao i je li do samog uhićenja i došlo - rekli su iz Ministarstva vanjskih poslova.

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da se prosvjedi trenutačno nalaze u fazi iscrpljivanja.

- Studenti i mlađi prosvjednici izgubili su značajan dio ljudi, nemaju ni program ni vodstvo, ništa nije jasno definirano. Ovo što se događa postalo je svojevrsni folklor. Takva situacija može trajati beskonačno, ali ne nužno mirno - ocijenio je Puhovski dodavši kako bi tek ozbiljan incident, poput smrtnog ishoda, mogao promijeniti dinamiku.

Puhovski također procjenjuje da Europska unija, unatoč retorici o demokratskim vrijednostima, neće riskirati stabilnost regije i otvoreno stati iza prosvjednika.

- EU će se kladiti na Vučića zbog stabilnosti. Više se ne govori ni o izborima, sve ide dalje u krug. To je tzv. loša beskonačnost - kaže Puhovski, koji smatra da događaji u Srbiji ne utječu na Hrvatsku, nema sukoba s turistima iz Srbije.

Naši ljudi su, kaže Puhovski, u skladu s euroatlantskom zajednicom odlučili tući Slovenca, a ne Srbina.