Stvarao Führerov kult: 'Ja sam navjestitelj svog gospodara...'

Neobična 'mirovna misija' pri kojoj je Rudolf Hess pokušao protiv Hitlerove volje ostvariti pomirenje s Velikom Britanijom stajala ga je slobode do kraja života. Hess je kao izučeni pilot u svibnju 1941. sam poletio avionom iz Njemačke i odletio u Škotsku. Tražio je da ga povežu s tadašnjim britanskim premijerom Winstonom Churchillom. Međutim, Churchill nije htio pregovarati s Hessom. Završio je u zatvoru iz kojeg nikad više nije pušten...

Rudolf Hess bio je prvi 'Hitlerov učenik', a to je ostao se do svoje smrti na današnji dan 1987. godine. Do samog je kraja nerazborito vjerovao u 'dobre strane' režima. Bio je u potpunosti odan 'kultu Führera'. Bio je prototip totalitarističkog podanika.

Foto: wikimedia

- Odgojen od dominantnog oca, nikad se nije oslobodio ukočene mladenačke plahosti. Disciplinu, ispunjavanje dužnosti, vjernost i poslušnost - ideale jedne ere od kojih je profitirao Hitler - Fritz Hess usadio je u svog sina kao uporište za život. 'Zamjenikov' život karakteriziraju dva lica: uzorni član Stranke koji se borio protiv korupcije i zloporabe položaja u sljedećem bi se trenutku premetnuo u oštra huškača koji je tražio uvođenje kazne batinanjem u okupiranoj Poljskoj. Hrabar i odlučan časnik iz Prvog svjetskog rata prema Hitleru je razvio poniznu odanost - piše u svojoj knjizi Hitlerovi pomoćnici Gudo Knopp.

Hess: 'Hitler je čovjek koji će spasiti naciju'

Hess nikad nije bio glava NSDP-a (nacističke stranke) ali je obilježio od samog početka: fanatično, pobožno, fatalno vjerodostojno. Titula Führer bila je Hessovo djelo.

- No iza njegove vlastite, višestruko krivo shvaćene titule 'Führerova zamjenika' koja je vrijedila samo unutar NSDP-a nije stajala nikakva moć. Hitler nije treba menadžera s vlastitim idejama, nego tajnika koji će dosadan rad u stranci držati podalje od njega. Tako je Hess prije svega bio diktatorov sluga.

Režimski teror nije prikrivao samo hladnim birokratskim njemačkim, nego ga je uvjereno i provodio. Nirnberški rasni zakoni nastali su u Hessovu uredu. Zabrana bavljenja profesijom za židovske odvjetnike i liječnike nosi njegov potpis. Još prije nego što je Hess upoznao Hitlera, prema vlastitim je izjavama bio fanatičan antisemit koji je vjerovao u 'židovsku svjetsku zavjeru' - objašnjava autor Knopp u svojoj knjizi.

Hitlera je upoznao u svibnju 1920. kad ga je čuo kako u jednoj minhenskoj pivnici drži govor.Hess je, navodi Knopp, bio očaran. Za njega je to bio događaj jednak obraćenju. Činilo mu se da taj čovjek govori baš ono što on osjeća. Iste je noći banuo u sobu svoje prijateljice. 'Kakav čovjek, kakav čovjek', mucao je oduševljen. 'Govorio je neki nepoznat čovjek ne znam mu više ime. Ali ako će nas netko osloboditi od Versaillesa, tada je taj čovjek, taj neznanac vratit će nam čast!'

Ilse Hess poslije je rekla da je njezin suprug ' postao druga osoba, živahan i vedar te da više nije bio potišten i ljut'.

Foto: Profimedia Hitler i Hess 1927. godine, šest godina prije nego je Hitler došao na vlast

- Za Hessa je Hitler bio čovjek koji će spasiti naciju i on je uzeo sebi zadatak da 'spasitelja' nacije dovede do cilja. Hitleru se odmah svidio mladi pomoćnik, koji mu se priključio poput apostola. Unutar još uvijek malene stranke svi su se podsmjehivali dvojici toliko različitih muškaraca... Hess, momak iz građanske obitelji, suzdržan i lijepih manira i Hitler, agitator skromna podrijetla, koji je na druge ostavljao dojam lukavog grubijana. Ništa nije upućivalo na to da je riječ o budućem njemačkom Führeru i njegovu zamjeniku - piše Knopp.

'Veliki svećenik' Hitlerova kulta

Hitler i Hess uhićeni su zbog sudjelovanja u Münchenskom puču 1923., kada je Hitler pokušao srušiti pokrajinsku bavarsku vladu. U zatvoru je Hess odležao sedam i pol mjeseci. Tijekom tog perioda, uredio je i pisao Hitlerovu knjigu 'Mein Kampf'. Njegov izravan utjecaj na misaonu tvorevinu koju je Hitler razvio i iznio u ispovjednoj knjizi 'Mein Kampf', tvrdi Knopp, bila je mnogo veća nego što se pretpostavlja. Hess pritom nije bio samo tajnik koji je autorov rukopis kucao na pisaćem stroju nego i savjetnik.

Foto: Keystone Pictures USA Hitler i Hess 1938. godine

Nakon dolaska Hitlera na vlast Hess je postao središnja figura režima unatoč svojoj nesposobnosti da vodi Stranku. Njegov utjecaj na mase bio je golem.

- Hessovi gotovo pobožni govori na radiju, masovna ritualna polaganja zakletvi Hitleru, koja je vodio uz svjetlost baklji i bubnjeve, stranački govori koje je održao plamtećeg pogleda - imali su velikog udjela u kobnoj masovnoj hipnozi. Floskule koje bi na kongresima stranke izvikivao u mikrofon pred 100 000 pristaša danas zvuče banalno - kao npr. kratka rečenica 'Hitler je Njemačka i Njemačka je Hitler'. Takve svečane izjave imale su veliki sugestivnu moć nad suvremenicima.

1 600K HEIL HITLER !!! pic.twitter.com/5zIvfRRgEr — Rudolf Hess (@hesslebg) April 18, 2017



Kao veliki svećenik Führerova kulta Hess je bio najdjelotvorniji 'navjestitelj' svoga gospodara, kako je rado sam sebe nazivao...Glasom koji je pobožno drhtao Hess bi kao ceremonijar izgovarao riječi prisege, a deseci tisuća ljudi ponavljali su : 'Adolfu Hitleru zaklinjem se na potpunu poslušnost čuvarima pokreta i vođama koje mi je on odredio!'.

Još i danas zapanjuje nevjerojatni žar kojim je Hess održavao te pseudosakralne svečanosti - tim više što je prema vlastitim tvrdnjama mrzio javne nastupe. Pred masama je stajao čovjek čija je vjera u Hitlera bila njegovo najvažnije uvjerenje. Njegova vlastita vjera učinila ga je vjerodostojnim. Unutarnja vatra najvećeg vjernog čuvara Führerova kulta nije bila glumljena - piše autor Hitlerovih pomoćnika.

Savjest stranke: Neporočan i skroman

Hess je isto tako slovio kao puritanac u Hitlerovom društvu, neporočan, pouzdan, uglađen. Mirna savjest Stanke: Hess je jednom, kad je njegov vozač u dežurstvu prijevozne službe natočio benzin u Hessov privatni sportski Mercedes, iznos podmirio iz vlastitog džepa.

- Kod kuće, u vili Hessovih u minhenskom predgrađu u Harlaching, živjelo se upadljivo skromno. Jedini visoki dostojanstvenik Trećeg Reicha koji nije pokušao iskoristit svoj položaj da bi se obogatio. Na proslavi necrkvenog krštenja njegovog sina bila je šačica odabranih gostiju. Crkveno krštenje nije dolazilo u obzir - dvije godine poslije Hess se čak zalagao da se zabrani slanje kršćanske literature vojnicima na fronti. Hitler je bio kum njegovom sinu. Zamjenikov potomak dobit će ime Wolf - Rudiger. Wolf prema ranijem Hitlerovom 'imenu iz rata', i Rudiger prema vjernom junaku iz legende o Nibelunzima - navodi Knopp.

Let u Englesku kao dokaz vjernosti Hitleru

'Zamjenik' lišen političkog utjecaja, kojeg su drugi sljedbenici ismijavali zbog njegove otuđenosti od stvarnosti 1941. godine iznenada je skupio odlučnosti i hrabrosti da usred rata odleti neprijatelju.

- Događaje vezane za njegov legendarni let u Englesku u svibnju 1941. zamagljuje mnoštvo legendi. Jedno je sigurno: Hitler nije znao ništa o sumanutom pothvatu svog 'zamjenika'. Hess je, međutim, znao da Hitler priprema napad na Sovjetski Savez. Kako bi izbjegao opasnost otvaranja druge fronte, nadobudni je Parsifal, potpuno pogrešno tumačeći britanske stavove, pokušao postići sporazum s Engleskom. Sanjao je o tome da kao dokaz svoje vjernosti Hitleru podastre sporazum s Engleskom. Hess je i kasnije bio čvrsto uvjeren u Hitlerovo odobravanje. Umjesto toga Hitler ga je proglasio ludim, pa je Hess upao u agoniju neizvjesnosti koja je trajala sve do njegove smrti - navodi Knopp u svom djelu.

Hessova priča nakon njegova skoka s padobranom u Englesku, uvjeren je autor,, prije svega je opis patoloških stanja. Churchill nije ni pomišljao da se prema Hitlerovu zamjeniku ponaša kao prema parlamentarnom zastupniku. Hessov let u Englesku ni njemu nije odgovarao. Isto tako ni u Washingtonu ni u Moskvi nikako se nije trebao steći dojam da se vode mirovni pregovori. Nakon mnogih saslušavanja, u kojima je Hess stereotipno ponavljao da dolazi u 'misiji čovječnosti', ali da nema novih pobuda, Britanci su ga bez komentara stavili iza rešetaka.

Foto: genestewart.com

- Na veliko razočarenje britanske vlade Hess nije odao početak napada na Sovjetski Savez - čak ni nakon što su mu dali droge koje potiču govorenje istine. Oni koji su ga saslušavali poslali su poruku u London da Hess vjerojatno nema veze sa stvarnošću. Iz zatvora je poslao oproštajno pismo Hitleru - dokaz potpune duševne rastrojenosti: 'Čovječanstvo nikad nije imalo bolju priliku tako uspješno služiti većem čovjeku i njegovoj ideji nego kao kad služi Vama i Vašoj ideji. Od srca Vam zahvaljujem na svemu što ste mi dali i bili. Pišem ove retke potpuno svjestan da nema drugog izlaza - ma koliko mi se težak činio takav kraj. U vama, moj Führeru, pozdravljam našu Veliku Njemačku, koja će doseći neslućenu veličinu. Možda će moj let unatoč mojoj smrti donijeti mir i sporazum s Engleskom. Živjeli, moj Führer'

Ubojstvo ili samoubojstvo?

Sljedećeg dana bacio se naglavačke niza zatvorske stube. No taj prvi od tri pokušaja samoubojstva nije uspio. Hess je samo slomio nogu.- piše u svojoj knjizi autor.

Nakon kraja rata Hess je sudjelovao je na Nürnberškom sudskom procesu, gdje je osuđen na doživotnu robiju. Tada je imao 52 godine. Zadnje što je rekao sudu bilo je: „Ich bereue nichts!" (Ne žalim ni zbog čega!).

Kaznu je služio u zatvoru Spandau, u Istočnom Berlinu.

Na današnji dan 1987. nađen je mrtav s produžnim kabelom oko vrata. Iako je službeni uzrok smrti samoubojstvo gušenjem, postoje mnoge teorije da je Hess zapravo ubijen. Jedna od njih govori kako je znao previše tajni koje nisu smjele u javnost, te da je za to ubijen,. Druga teorija tvrdi pak da ga je ubila britanska tajna služba.

Neonacističke skupine svake godine održavaju skupove na dan Hessova rođenja i dan njegove smrti.

Foto: ---/DPA/PIXSELL

Usprkos činjenici da je Hess pobjegao zrakoplovom u Veliku Britaniju gdje je htio sklopiti pakt sa Saveznicima bivši najbliži Hitlerov suradnik i prijatelj u radikalnim krugovima slovi kao "'mučenik' zbog svog nikad odbačenog nacionalsocijalističkog svjetonazora i činjenice da je u zatvoru proveo punih 46 godina.



