PRETRAŽILI MU DOM

Sud ponavljaču oduzeo auto: Zagrebačka policija zaustavila ga bez vozačke i sa streljivom

Sud je proglasio 37-godišnjaka krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 1.470 eura

Zagrebačka policija trajno je oduzela osobni automobil marke Fiat 37-godišnjem vozaču kojeg su u nedjelju, 8. veljače, zaustavili u Sajmišnoj ulici. Policija je presrela vozilo oko 12.15 sati kod kućnog broja 4. Kontrolom su utvrdili da je muškarac za volanom bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije, a u trenutku zaustavljanja nije bio vezan niti je kod sebe imao osobnu. 

Osim prometnih prekršaja, policajci su u automobilu uočili manju količinu streljiva.

Budući da se radi o ponavljaču teških prometnih prekršaja, policija je privremeno oduzela vozilo, a vozača uhitila i privela na nadležni prekršajni sud. Uz optužni prijedlog, policija je tražila kaznu zatvora od 30 dana, jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije, ali i trajno oduzimanje automobila.

Sud je proglasio 37-godišnjaka krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 1.470 eura. Istovremeno, sud je donio odluku o trajnom i bespovratnom oduzimanju Fiata u korist Republike Hrvatske.

Naknadnom pretragom doma i drugih prostorija koje muškarac koristi, pronađen je još jedan komad streljiva. Zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv njega slijedi još jedan optužni prijedlog nadležnom sudu.

