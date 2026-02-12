Obavijesti

OBEĆAVAO DOBIT, OSTAVIO DUGOVE

Više od 570.000 eura izvukao je prevarama od troje ljudi u Zagrebu, policija otkrila detalje

Piše Marta Divjak,
Foto: ilustracija/Canva

Sumnja se da je osumnjičeni od 2019. do kraja 2025. godine na području Zagreba sustavno varao 55-godišnjakinju, 39-godišnjakinju i 34-godišnjaka

Admiral

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem kojega sumnjiči za tri kaznena djela prijevare, kojima je, prema dosad utvrđenom, oštetio troje ljudi za više od 570 tisuća eura. Sumnja se da je osumnjičeni od 2019. do kraja 2025. godine na području Zagreba sustavno varao 55-godišnjakinju, 39-godišnjakinju i 34-godišnjaka.

Policija navodi da je od početka djelovao s unaprijed stvorenom namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Osumnjičeni je oštećene dovodio i održavao u zabludi lažnim prikazivanjem činjenica, uvjeravajući ih da će njihov novac uložiti u razne investicijske projekte koji bi im trebali donijeti dobit. Kao investicije im je predstavljao trgovanje kriptovalutama, izradu i razvoj mobilne aplikacije te razvoj softvera, pritom se predstavljajući kao osoba u teškoj financijskoj situaciji.

Nakon što su povjerovali njegovim tvrdnjama, oštećeni su mu u više navrata predavali novac u gotovini ili ga uplaćivali na njegov bankovni račun. Umjesto ulaganja, osumnjičeni je novac trošio na osobne potrebe, ponajviše na igre na sreću, kockanje i klađenje. Manji dio novca iskoristio je za povrat simboličnog dijela dugovanja 34-godišnjaku, kako bi ga, sumnja policija, dodatno održao u zabludi i potaknuo na daljnja davanja.

Ukupna materijalna šteta, prema dosad utvrđenim podacima, iznosi 570.629 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće policija je dostavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Istraga se nastavlja zbog sumnje da je istim ili sličnim načinom oštetio i druge osobe.

