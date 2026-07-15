Osuđena bivša sutkinja Šupe. Sudac: Za suca koji uzima mito nemam nikakvog razumijevanja

Umirovljena bivša sutkinja šibenskog Općinskog suda Maja Šupe nepravomoćno je u utorak na Županijskom sudu u Splitu osuđena na četiri i pol godine zatvora zbog primanja 15.000 eura mita u zamjenu za oslobađajuću presudu. Na zatvorske kazne osuđeni su i zagrebačko-makarski poduzetnik Blaž Petrović, koji je zbog davanja mita dobio tri godine zatvora, te šibenski odvjetnik Branimir Zmijanović, kojem je izrečena kazna od godinu i deset mjeseci zatvora zbog posredovanja u cijelom slučaju. Nitko od optuženih nije došao na izricanje presude, prenosi Slobodna Dalmacija.

Sudsko vijeće kojim je predsjedao sudac Dinko Mešin prihvatilo je optužnicu USKOK-a prema kojoj je Petrović, preko odvjetnika Zmijanovića, između veljače 2013. i rujna 2014. dogovorio isplatu 15.000 eura sutkinji Šupe kako bi njega i Ivicu Kodžomana oslobodila kaznene odgovornosti u postupku koji se vodio zbog spornog zemljišta u Tisnom.

Prema optužnici, dogovoreno je da Šupe prije donošenja prvostupanjske presude primi 6.000 eura, dok bi preostalih 9.000 eura dobila nakon pravomoćnosti presude.

USKOK je tvrdio da je isplata prvog dijela mita prikrivena predugovorom o kupoprodaji nekretnine. Naime, na račun Janje Šupe, majke bivše sutkinje, uplaćeno je 6.000 eura kapare za kupnju vinograda i pašnjaka u Šibeniku. Sud je zaključio kako je upravo ta uplata predstavljala dokaz da je riječ o prikrivenom mitu.

– Morao je znati da su te dvije osobe povezane, iako je tvrdio da je popunio uplatnicu jer Rajner slabije vidi pa mu je pomagao – naveo je sudac Mešin u obrazloženju presude.

Pet mjeseci nakon uplate kapare Maja Šupe donijela je oslobađajuću presudu, a nakon što je ona postala pravomoćna, prema presudi, Petrović je na neutvrđen način isplatio i preostalih 9.000 eura.

Obrazlažući presudu, sudac Mešin istaknuo je da se odluka ne temelji isključivo na iskazu svjedoka Tomasa Rajnera, već i na drugim dokazima.

– Ova se presuda ne temelji samo na iskazu svjedoka Rajnera, koji sud prihvaća kao vjerodostojan, nego postoje i drugi dokazi... Optuženika nema, ali svejedno moram reći da svaki put kad imam suca ispred sebe isto kažem. A to je da smo svi mi ljudi, da se svakome svašta može dogoditi, pa i sucu da sudjeluje, primjerice, u prometnoj nesreći ili u nečem ozbiljnijem, poput ubojstva, i to mogu razumjeti, iako ne i opravdati.

- Ali ako sudac uzima novac za posao za koji je od države dobro plaćen, onda tu nemam nikakvog razumijevanja niti opravdanja. Kazna je bezuvjetna jer bi inače drukčija sankcija, poput nekog uvjeta, bila zeleno svjetlo svima i poruka tipa "evo, imate suca, platite i dobit ćete presudu kakvu hoćete, a ako vas uhvate, dobit ćete uvjet". To tako ne može, sudac bi trebao biti stup društva i ako takvo što sudac radi, strah me je i pomisliti što bi neki drugi mogli raditi – poručio je sudac Mešin.

Nakon objave presude oglasio se i Blaž Petrović, koji je poručio da će se žaliti.

– Ovo vijeće, na čelu sa sucem Mešinom, pljunulo je direktno u usta pravnoj državi jer je ovom odlukom legaliziralo pokušaj iznude... Da sam bio malo slabiji, pokleknuo bih pred ovim, ali nisam. Ovo nije kraj, vjerujem da će pravda pobijediti jer imam povjerenja u pravnu državu. Moram zahvaliti mojem odvjetniku Vinku Ljubičiću, koji me je profesionalno i časno branio – rekao je Petrović.