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PROMET USPOREN

Sudarila se dva auta na A1 kod Gospića: Troje ljudi je u bolnici

Piše Antonela Šaponja,
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Sudarila se dva auta na A1 kod Gospića: Troje ljudi je u bolnici
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
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U nesreći su sudjelovali automobil slovačkih i automobil hrvatskih registarskih oznaka. Dvije odrasle osobe i jedno dijete iz slovačkog vozila prevezeni su u Opću bolnicu Gospić

Dva automobila sudarila su se rano u petak na autocesti Zagreb–Split, oko pet kilometara prije izlaza Gospić u smjeru Splita, javlja HRT. U nesreći su sudjelovali automobil slovačkih i automobil hrvatskih registarskih oznaka. Dvije odrasle osobe i jedno dijete iz slovačkog vozila prevezeni su u Opću bolnicu Gospić.

Ravnateljica bolnice Sandra Čubelić rekla je za HRT da, prema prvim informacijama, nisu teško ozlijeđeni.

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- Za sada se radi o lakim tjelesnim ozljedama, naravno s mogućnošću prekvalifikacije, i u tijeku je daljnja dijagnostička obrada - rekla je Čubelić.

Promet se na toj dionici autoceste odvija usporeno, jednim prometnim trakom. Policija je ponovno pozvala vozače da se pridržavaju prometnih propisa i ostave slobodan koridor između vozila kako bi hitne službe mogle što prije stići do unesrećenih.

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Komentari 2
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