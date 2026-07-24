Sudarila se dva auta na A1 kod Gospića: Troje ljudi je u bolnici

Dva automobila sudarila su se rano u petak na autocesti Zagreb–Split, oko pet kilometara prije izlaza Gospić u smjeru Splita, javlja HRT. U nesreći su sudjelovali automobil slovačkih i automobil hrvatskih registarskih oznaka. Dvije odrasle osobe i jedno dijete iz slovačkog vozila prevezeni su u Opću bolnicu Gospić.

Ravnateljica bolnice Sandra Čubelić rekla je za HRT da, prema prvim informacijama, nisu teško ozlijeđeni.

- Za sada se radi o lakim tjelesnim ozljedama, naravno s mogućnošću prekvalifikacije, i u tijeku je daljnja dijagnostička obrada - rekla je Čubelić.

Promet se na toj dionici autoceste odvija usporeno, jednim prometnim trakom. Policija je ponovno pozvala vozače da se pridržavaju prometnih propisa i ostave slobodan koridor između vozila kako bi hitne službe mogle što prije stići do unesrećenih.