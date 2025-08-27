Sudarili se kamion i traktor kod Drniša: Dvoje završilo u bolnici

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru traktora i kombija koji se dogodio u srijedu na cesti između Žitnića i Pakovog Sela, u okolici Drniša. Policija je dojavu zaprimila u 16.11 sati te odmah izašla na teren, zajedno s vatrogascima i hitnom pomoći.

Kako javljaju iz PU šibensko-kninske, ozlijeđene osobe trenutno se nalaze u Općoj bolnici Šibenik, a težina ozljeda još nije poznata.

Zbog sudara je privremeno obustavljen promet na državnoj cesti DC33 te se vozi obilaznom cestom, preko Konjevrata, javljaju iz Hrvatskog autokluba.

Policijski očevid još je u tijeku.