OČEVID U TIJEKU

Sudarili se kamion i traktor kod Drniša: Dvoje završilo u bolnici

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
2

Intervenirali su policija, vatrogasci i hitna pomoć, a promet je privremeno obustavljen

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru traktora i kombija koji se dogodio u srijedu na cesti između Žitnića i Pakovog Sela, u okolici Drniša. Policija je dojavu zaprimila u 16.11 sati te odmah izašla na teren, zajedno s vatrogascima i hitnom pomoći.

Kako javljaju iz PU šibensko-kninske, ozlijeđene osobe trenutno se nalaze u Općoj bolnici Šibenik, a težina ozljeda još nije poznata.

UHIĆEN NAKON DVA DANA Načelnik Bistre skrivio nesreću pa pobjegao, kažnjen s 1.320 €
Načelnik Bistre skrivio nesreću pa pobjegao, kažnjen s 1.320 €

Zbog sudara je privremeno obustavljen promet na državnoj cesti DC33 te se vozi obilaznom cestom, preko Konjevrata, javljaju iz Hrvatskog autokluba.

Policijski očevid još je u tijeku.

