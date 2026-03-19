Suđenje Vinku Zulimu: Samo 'svoje' zvao na ručak, pitanja oporbe nisu ušla u zapisnike...

Vinko Zulim, bivši načelnik Općine Seget, nije došao na ročište gdje su ispitivana dva svjedoka optužbe, bivši i sadašnji oporbeni vijećnici. Zulimu se sudi za nezakonito plaćanje ručkova i večera općinskim novcem, konkretno, Uskok vjeruje da je potrošio oko 41 tisuću eura. Sve to se navodno događalo 2017. i 2018. godine, a Zulim je optužen da je lagao na fakturama da opravda sve veće troškove reprezentacije. Njegova obrana tvrdi da su to sve bili sastanci raznih Odbora, međutim, u niti jednom odboru nije bio nitko iz oporbe pa ih nisu ni zvali. Prvi je svjedočio bivši vijećnik koalicije SDP-HSS-Liberali-Demokrati, Ivan Vukman.

- Sjednice smo imali jednom u dva mjeseca, a Zulim je nakon nekog vremena prestajao dolaziti na njih. Najčešće su bili pročelnik Sorić i tajnica Anđelka Sučić. Nitko od nas nije imao dodatne aktivnosti koje nisu nigdje evidentirane. Nikad nisam išao na te ručkove i večere, nikad nismo bili mi iz oporbe pozivani ni usmeno ni pismeno - rekao je.

Vukman je sudu rekao da su sve čuli po pričama po mjestu.

- Brzo se proširilo da Zulim, njegovi ljudi i simpatizeri idu na te ručkove i večere, ali bilo bi neozbiljno ponavljati tračeve - rekao je.

Tužiteljicu je zanimalo zna li o čemu se razgovaralo na tim objedima.

- Iskreno nemam nikakva saznanja - rekao je.

Zulimovu obranu je zanimalo jesu li oni kao oporbeni zastupnici između sebe ikad o tome razgovarali.

- Razgovarali smo o tome kako se nas opet nigdje ne zove. Samo da napomenem, nikad ne bismo ni otišli s takvom osobom - rekao je Vukman.

Branitelj je tražio da pojasni što misli pod 'takvu osobu'.

- Osoba s kojom ne dijelim nikakve ni svjetonazorske osobine. Nemam što raditi s njim. Ljudima pristupam individualno, čak sam i okej s dijelom Zulimovih ljudi - objasnio je.

Vukman je rekao i da su nekoliko puta potezali na sjednicama pitanja rastućih troškova reprezentacije i drugih troškova koji su im bili sumnjivi.

- Koliko se sjećam ta naša pitanja nisu unesena u zapisnik, a na njih bi kratko odgovarao pročelnik Sorić. Ostali im nisu davali na važnosti. Na kraju sjednice ne potpisujemo zapisnik, nego se on na idućoj sjednici izglasava. Mi smo često ostajali suzdržani jer u zapisniku ne bi bilo naših pitanja - rekao je.

Obrana je inzistirala na pitanju zna li je li razlog njihove suzdržanosti ikad ušao u zapisnik i jesu li ikad to predlagali kao zasebnu točku, no Vukman se nije mogao sjetiti zbog protoka vremena.

Idući je svjedočio njegov kolega oporbenjak Hrvoje Ševo, koji je vijećnik od 2013. godine.

- Zapisnike je vodila Anđelka Sučić, a nismo imali nikakve aktivnosti koje nisu bile evidentirane. Oporbeni vijećnici nisu nikad bili pozivani na te ručkove i večere, kao ni nakon svečanih sjednica. Nakon sjednice bismo svi otišli doma, a u tom trenutku nismo ni znali da oni idu nakon skupa u restoran. To bismo saznali nakon, a i sam sam ih vidio par puta u dva restorana - rekao je Ševo.

I njega je obrana pitala oko zapisnika.

- Dobivali smo izvješća o izvršenju proračuna i primijetili rastuće troškove reprezentacije. U raspravama smo to komentirali, ne znam je li Anđelka to unosila u zapisnike. Više puta smo upozoravali da u zapisnicima nedostaje dio naših pitanja ili izlaganja, ali prije se nije toliko to unosilo u zapisnik. Bilo je i primjedbi, ali ne znam ni jesu li one unesene - rekao je.

Obranu je zanimalo postoji li pisani trag da su problematizirali troškove i zapisnik.

- Ne mogu se sjetiti da bi oporba ikad pisano na zapisnik problematizirala troškove, usmeno sigurno jesmo. Tražio sam više puta da se unese ono što je nedostajalo u zapisnik, ali ne sjećam se je li se unijelo. Morate znati da je njih više i uvijek bi nas preglasali - objasnio je.

Ševo, kao ni drugi oporbeni zastupnici, nisu bili ni u kakvom odboru.

- Općina Seget ima pet odbora koji su bili popunjeni s 25 Zulimovih ljudi. Tražili smo zapisnike sa sjednica Odbora, nikad ih nismo dobili. Ne sjećam se da smo ikad na sjednici vijeća pismeno podnijeli da nam se ne dostavljaju ti zapisnici unatoč traženjima - rekao je.

I njega je obrana pitala bi li otišao ikad na ručak, s obzirom da se u politici surađuje bez obzira na stranke.

- Bih, zašto ne - zaključio je.

Detalji optužnice

Brojni računi bili su iz restorana Frenki, potom Barba Bora, zatim u restoranu Tomislav, pa Astoria... Prema računima koje su izuzeli USKOK-ovi istražitelji, predstavnici općine su se 15. studenog 2017. kod 'Barbe Bore' družili s Povjerenstvom za socijalu, 21. studenog 2017. s Povjerenstvom za statut i poslovnik, 22. studenog s Povjerenstvom za financije., 27. studenog ponovno s Povjerenstvom za financije, 28. studenog 2017. predstavnici općine bili su sa članovima povjerenstva za Zagoru u restoranu u Boraji.

Društvo je čak 28 puta kušalo hranu u restoranu Frenki, a 27 puta u Barba Bori. U Seget Vranjici u Astoriji hranu je u 25 navrata plaćala Općina, restoran Tomislav u Boraji ispostavio je četiri računa, a u Boraji se jelo osam puta. Jednom su bili i u Joke u Segetu Donjem te Torcidi u Šibeniku.

Na meniju je bilo svega, no najčešći su bili škampi na razne načine. Jele su se i lignje, šampjeri, kamenice zvane Frenki, škarpine, hobotnice, Jakobove kapice, gof na žaru, oborita riba, crni rižot, no bilo je tu i mesa, janjetina, zagrebački odresci...

Uz dobru hranu, valja nešto i popiti, a Zulim i društvo uglavnom su uživali u vinima. Ponekad bi si priuštili i desert, poput palačinki ili tiramisua.