KRKANJE NA RAČUN OPĆINE

Suđenje Vinku Zulimu: Samo 'svoje' zvao na ručak, pitanja oporbe nisu ušla u zapisnike...

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
Foto: PIXSELL/Marko Lukunic

Dva oporbena vijećnika svjedočila su da njihova pitanja o troškovima nisu ulazila u zapisnike sjednica, te da su za ručkove saznali tek naknadno

Vinko Zulim, bivši načelnik Općine Seget, nije došao na ročište gdje su ispitivana dva svjedoka optužbe, bivši i sadašnji oporbeni vijećnici. Zulimu se sudi za nezakonito plaćanje ručkova i večera općinskim novcem, konkretno, Uskok vjeruje da je potrošio oko 41 tisuću eura. Sve to se navodno događalo 2017. i 2018. godine, a Zulim je optužen da je lagao na fakturama da opravda sve veće troškove reprezentacije. Njegova obrana tvrdi da su to sve bili sastanci raznih Odbora, međutim, u niti jednom odboru nije bio nitko iz oporbe pa ih nisu ni zvali. Prvi je svjedočio bivši vijećnik koalicije SDP-HSS-Liberali-Demokrati, Ivan Vukman. 

- Sjednice smo imali jednom u dva mjeseca, a Zulim je nakon nekog vremena prestajao dolaziti na njih. Najčešće su bili pročelnik Sorić i tajnica Anđelka Sučić. Nitko od nas nije imao dodatne aktivnosti koje nisu nigdje evidentirane. Nikad nisam išao na te ručkove i večere, nikad nismo bili mi iz oporbe pozivani ni usmeno ni pismeno - rekao je. 

SUDE BIVŠEM NAČELNIKU Svjedokinja o Zulimovu ručku za Valentinovo: Bio je i šef KUD-a, bilo ga je lijepo čudi kako pjeva'
Svjedokinja o Zulimovu ručku za Valentinovo: Bio je i šef KUD-a, bilo ga je lijepo čudi kako pjeva'

Vukman je sudu rekao da su sve čuli po pričama po mjestu.

- Brzo se proširilo da Zulim, njegovi ljudi i simpatizeri idu na te ručkove i večere, ali bilo bi neozbiljno ponavljati tračeve - rekao je. 

Tužiteljicu je zanimalo zna li o čemu se razgovaralo na tim objedima. 

- Iskreno nemam nikakva saznanja - rekao je. 

Zulimovu obranu je zanimalo jesu li oni kao oporbeni zastupnici između sebe ikad o tome razgovarali.

- Razgovarali smo o tome kako se nas opet nigdje ne zove. Samo da napomenem, nikad ne bismo ni otišli s takvom osobom - rekao je Vukman. 

Branitelj je tražio da pojasni što misli pod 'takvu osobu'.

- Osoba s kojom ne dijelim nikakve ni svjetonazorske osobine. Nemam što raditi s njim. Ljudima pristupam individualno, čak sam i okej s dijelom Zulimovih ljudi - objasnio je. 

Vukman je rekao i da su nekoliko puta potezali na sjednicama pitanja rastućih troškova reprezentacije i drugih troškova koji su im bili sumnjivi. 

- Koliko se sjećam ta naša pitanja nisu unesena u zapisnik, a na njih bi kratko odgovarao pročelnik Sorić. Ostali im nisu davali na važnosti. Na kraju sjednice ne potpisujemo zapisnik, nego se on na idućoj sjednici izglasava. Mi smo često ostajali suzdržani jer u zapisniku ne bi bilo naših pitanja - rekao je. 

ČASTIO I NEKE SUCE? Na račun općine pojeo i popio 41.000 eura: Vinko Zulim častio se škampima, ribom, lignjama
Na račun općine pojeo i popio 41.000 eura: Vinko Zulim častio se škampima, ribom, lignjama

Obrana je inzistirala na pitanju zna li je li razlog njihove suzdržanosti ikad ušao u zapisnik i jesu li ikad to predlagali kao zasebnu točku, no Vukman se nije mogao sjetiti zbog protoka vremena. 

Idući je svjedočio njegov kolega oporbenjak Hrvoje Ševo, koji je vijećnik od 2013. godine. 

- Zapisnike je vodila Anđelka Sučić, a nismo imali nikakve aktivnosti koje nisu bile evidentirane. Oporbeni vijećnici nisu nikad bili pozivani na te ručkove i večere, kao ni nakon svečanih sjednica. Nakon sjednice bismo svi otišli doma, a u tom trenutku nismo ni znali da oni idu nakon skupa u restoran. To bismo saznali nakon, a i sam sam ih vidio par puta u dva restorana - rekao je Ševo. 

I njega je obrana pitala oko zapisnika. 

- Dobivali smo izvješća o izvršenju proračuna i primijetili rastuće troškove reprezentacije. U raspravama smo to komentirali, ne znam je li Anđelka to unosila u zapisnike. Više puta smo upozoravali da u zapisnicima nedostaje dio naših pitanja ili izlaganja, ali prije se nije toliko to unosilo u zapisnik. Bilo je i primjedbi, ali ne znam ni jesu li one unesene - rekao je. 

Obranu je zanimalo postoji li pisani trag da su problematizirali troškove i zapisnik. 

- Ne mogu se sjetiti da bi oporba ikad pisano na zapisnik problematizirala troškove, usmeno sigurno jesmo. Tražio sam više puta da se unese ono što je nedostajalo u zapisnik, ali ne sjećam se je li se unijelo. Morate znati da je njih više i uvijek bi nas preglasali - objasnio je. 

SUDE BIVŠEM NAČELNIKU Uskoku rekao da nije jeo i pio sa Zulimom, na sudu to negirao: 'Bio sam u afektu i imao tremu'
Uskoku rekao da nije jeo i pio sa Zulimom, na sudu to negirao: 'Bio sam u afektu i imao tremu'

Ševo, kao ni drugi oporbeni zastupnici, nisu bili ni u kakvom odboru. 

- Općina Seget ima pet odbora koji su bili popunjeni s 25 Zulimovih ljudi. Tražili smo zapisnike sa sjednica Odbora, nikad ih nismo dobili. Ne sjećam se da smo ikad na sjednici vijeća pismeno podnijeli da nam se ne dostavljaju ti zapisnici unatoč traženjima - rekao je. 

I njega je obrana pitala bi li otišao ikad na ručak, s obzirom da se u politici surađuje bez obzira na stranke. 

- Bih, zašto ne - zaključio je. 

Detalji optužnice

Brojni računi bili su iz restorana  Frenki, potom Barba Bora, zatim u restoranu Tomislav, pa Astoria... Prema računima koje su izuzeli USKOK-ovi istražitelji, predstavnici općine su se 15. studenog 2017. kod 'Barbe Bore' družili s Povjerenstvom za socijalu, 21. studenog 2017. s Povjerenstvom za statut i poslovnik, 22. studenog s Povjerenstvom za financije., 27. studenog ponovno s Povjerenstvom za financije, 28. studenog 2017. predstavnici općine bili su sa članovima povjerenstva za Zagoru u restoranu u Boraji. 

Društvo je čak 28 puta kušalo hranu u restoranu Frenki, a 27 puta u Barba Bori. U Seget Vranjici u Astoriji hranu je u 25 navrata plaćala Općina, restoran Tomislav u Boraji ispostavio je četiri računa, a u Boraji se jelo osam puta. Jednom su bili i u Joke u Segetu Donjem te Torcidi u Šibeniku.

Na meniju je bilo svega, no najčešći su bili škampi na razne načine. Jele su se i lignje, šampjeri, kamenice zvane Frenki, škarpine, hobotnice, Jakobove kapice, gof na žaru, oborita riba, crni rižot, no bilo je tu i mesa, janjetina, zagrebački odresci...
Uz dobru hranu, valja nešto i popiti, a Zulim i društvo uglavnom su uživali u vinima. Ponekad bi si priuštili i desert, poput palačinki ili tiramisua.

Bračni par Raspudić prodao je stan i kapario si kuću: Ima tri etaže za stanovanje i dvorište
DRITO U NOVU KUĆU

Bračni par Raspudić prodao je stan i kapario si kuću: Ima tri etaže za stanovanje i dvorište

Stan na Trešnjevci su kupili prije ulaska u politiku, a sad su ga prodali za 480.000 eura. Ali to im neće biti dovoljno za platiti kuću koju su zacrtali kupiti: 'Treba nam više prostora zbog djece i drugih članova obitelji'
VIDEO Oštećeni ruski tanker bez kontrole ušao je u libijske vode: 'Ovo je tempirana bomba'
BROD JE PUN PLINA

VIDEO Oštećeni ruski tanker bez kontrole ušao je u libijske vode: 'Ovo je tempirana bomba'

Tanker prevozi značajne količine ukapljenog prirodnog plina, kao i stotine tona dizela i teškog goriva. Iako zasad nema potvrde o velikom curenju, vlasti upozoravaju da bi i manji incident mogao izazvati ozbiljne posljedice za okoliš.
Gori najveće plinsko polje na svijetu! Iran bijesan. Trump im prijeti da će sve dignuti u zrak!
JUŽNI PARS

Gori najveće plinsko polje na svijetu! Iran bijesan. Trump im prijeti da će sve dignuti u zrak!

Više od 70 posto ukupne potrošnje plina u Iranu dolazi s ovog polja, koje napaja oko 80 posto elektrana i ključno je za petrokemijsku industriju. Bez Južnog Parsa, Iran ostaje u mraku

