Sudskom presudom privremeno obustavili naplatu parkiranja u Đakovu: 'Prekoračio je ovlasti'

Presudom Visokog upravnog suda izvan snage je stavljena odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Đakovu, koju je Gradsko vijeće donijelo 2019., tako da je u Đakovu privremeno obustavljena naplata parkiranja na javnim parkiralištima koja je uvedena 2003. godine. Takvu je presudu sud donio nakon što je 2023. tadašnja oporbena gradska vijećnica Ivana Francem, koja je i danas kao nezavisna vijećnica dio oporbe u Gradskom vijeću Đakova, zatražila ocjenu zakonitosti naplate parkiranja u Đakovu o čemu je 2022. gradonačelnik Marin Mandarić (HDZ) donio pravilnik.

Sud je ukinuo odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja jer je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a ne gradonačelnik, nadležno za donošenje takve odluke. Francem je na konferenciji za novinare izjavila kako je presudom privremeno ukinuta naplata parkiranja, što je njezin poklon građanima za Uskrs.

Presuda Visokog upravnog suda dokaz je da sam bila u pravu kada sam za vijećničkom govornicom opetovano tvrdila da je gradonačelnik tom odlukom prekoračio ovlasti i da nije na svoju ruku smio rješavati parkiranje u gradu, rekla je.

- Ovo je dokaz da oporba itekako može utjecati na rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, te da nitko nije iznad zakona - kaže Francem.

Foto: Čitatelj 24sata

Ocijenila je kako je u tom slučaju posrijedi samovolja gradonačelnika, a ne proceduralna greška. Pitanje je kako se u Gradu Đakovu donose i druge odluke, dodala je Francem nazvavši vrijeme bez naplate parkinga "malim predahom za kućni budžet građana".

Nakon toga konferenciju za novinare održao je i Mandarić najavljujući da kreće 30-dnevno javno savjetovanje o novom sustavu parkiranja i naplate, u čemu Grad Đakovo očekuje sudjelovanje građana i javnosti.

- Ovo je isključivo proceduralno pitanje, godinama je u brojnim gradovima bila praksa da gradska vijeća delegiraju tehničke ovlasti gradonačelnicima. Ta se praksa sada mijenja i usklađuje na razini države, stoga Đakovo nije izoliran slučaj već samo jedan od gradova koji prolaze taj proces nakon Dubrovnika, Zadra, Pule, Splita i Osijeka - tvrdi Mandarić.

Grad Đakovo je stabilna i odgovorna gradska uprava koja postupa u skladu sa zakonom, a proces savjetovanja ćemo iskoristiti da, zajedno s građanima, unaprijedimo sustav parkiranja u gradu, poručio je Mandarić.