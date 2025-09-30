Obavijesti

DOŠLI I NA PROSVJED

Dubrava na nogama! Delikventi na rehabilitaciji provociraju na Tik Toku i igraju PS: 'Super smo'

Dubrava na nogama! Delikventi na rehabilitaciji provociraju na Tik Toku i igraju PS: 'Super smo'
Početkom rujna grupa od 20-ak maloljetnika napala je dječake na igralištu u Dupcu, tučom šipkama i daskama. Policija ih je pronašla šest, no svi osim dvojice pušteni su na slobodu

Nakon serije napada maloljetnika na području zagrebačke Dubrave, roditelji i građani u nedjelju su održali prosvjed ispred Osnovne škole u Retkovcu pod nazivom "Dubrava za djecu", zahtijevajući veće preventivne mjere protiv vršnjačkog nasilja.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u središnjem Dnevniku HTV-a poručio je da policija sama ne može riješiti problem.

- Potrebna je suradnja cijelog društva, roditelja, škola, zdravstvenih ustanova, medija i Crkve. Svi počinitelji nedavnog nasilja su uhićeni i predani pravosudnim institucijama - rekao je Božinović. 

S ministrovom idejom slaže se i Helena Ančić, organizatorica prosvjeda. No, na ministrove tvrdnje da su svi počinitelji uhićeni ne vjeruje.

- Nekoliko klinaca iz te bande pojavilo se na prosvjedu i vozikali su se romobilima oko škole. Nisu ništa dobacivali, no njihova pojava na tom mjestu dovoljna je provokacija - rekla je Ančić. Dodala je da je jedna od žrtava bila vidno šokirana kada ih je tamo zatekla.

Nažalost, nedolično ponašanje maloljetnika nastavlja se i nakon smještaja u popravni dom Centra Dugave. Jedan od dječaka koji je sada u domu komentirao je na TikToku snimku govora organizatorice prosvjeda: “Igram, znaš kak mi je dobro”, dok drugi dijeli screenshotove priloga snimljenog o teroru koji provode. Kajanje, očito, ne osjećaju.

- Na tu se djecu treba puno više utjecati. Nije dovoljno samo to što su sada u popravnom domu - apelira Ančić, koja dovršava posljednje pravne korake za otvaranje udruge Roditelji za djecu, koja će već na samom početku brojati oko 50 roditelja.

- Nakon prosvjeda nismo dobili nikakvu informaciju o ispunjavanju naših zahtjeva, ali mi smo bili jasni. Sada će nas se putem udruge još bolje čuti. Ne namjeravamo stati - poručila je Ančić.

Roditelji su na prosvjedu iznijeli nekoliko zahtjeva vlastima: žele smanjenje dobne granice za kaznenu odgovornost maloljetnika s 14 na 12 godina, redovite policijske patrole po kvartovima, ubrzanje rada škole, Centra za socijalnu skrb i policije te adekvatnu psihološku pomoć za djecu koja su pretrpjela nasilje, ali i za one koja ga provode.

- Imate 30 dana da učinite nešto po pitanju porasta nasilja među djecom i mladima - glasila je jednoglasna poruka prosvjeda.

Podsjetimo, početkom rujna grupa od 20-ak maloljetnika napala je dječake na igralištu u Dupcu, tučom šipkama i daskama. Policija ih je pronašla šest, no svi osim dvojice pušteni su na slobodu. Dvojica nasilnika smještena su u Centar Dugave, dok ostali i dalje nisu pod nadzorom.

- Znate li što znači otrgnuti letvu s klupe i s njom tući do krvi, do kraja? - upozorila je s prosvjeda majka jednog od pretučenih dječaka.

Napadalo ih je petorica, tukli šipkama i daskama koje su čupali s klupa, iako su dječaci molili da prestanu. Roditelji su tijekom noći izašli na ulice kako bi pronašli delinkvente, no većini ih više nitko nije mogao ući u trag.

