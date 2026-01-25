Sulude izjave Trumpova čovjeka za migrante: Ubijeni si je sam kriv. Ovdje su žrtve agenti ICE-a

U središtu oluje koja se nadvila nad Minneapolisom nakon još jedne smrtonosne pucnjave u koju su bili uključeni federalni agenti stoji jedno ime - Gregory Bovino. Zapovjednik Granične patrole postao je lice agresivne imigracijske politike Trumpove administracije, a njegove izjave o ubojstvu 37-godišnjeg Alexa Prettija izazvale su zgražanje javnosti i oštro su proturječile snimkama incidenta koje su se proširile internetom.

Pokretanje videa... 03:20 Muškarac kojeg su u Minneapolisu smrtno ranili savezni agenti pokušavao je 'masakrirati policiju' - DHS | Video: 24sata/Reuters

Dok deseci videa prikazuju jednu priču, Bovino i drugi federalni dužnosnici nude potpuno drugačiju, opisujući opravdan čin samoobrane protiv naoružanog čovjeka koji je, prema njihovim riječima, namjeravao nauditi policiji, prenosi Politico.

'Htio je masakrirati policiju'

Nekoliko sati nakon što je u subotu ujutro u južnom Minneapolisu ubijen Alex Pretti, medicinski tehničar s odjela intenzivne njege, zapovjednik Bovino stao je pred novinare. Njegova poruka bila je nedvosmislena. Prema njegovim riječima, agenti su provodili ciljanu operaciju uhićenja kada im je prišao naoružani Pretti.

​- Ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac želio nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati policiju - izjavio je Bovino.

Tvrdio je da su agenti pokušali razoružati Prettija, no on se "nasilno opirao", zbog čega je jedan od agenata, u strahu za svoj i živote svojih kolega, bio prisiljen pucati. Sličnu je priču ponovila i ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Međutim, pregled više od pola tuceta snimki s mjesta događaja komplicira tu priču. Snimke potvrđuju da je Pretti bio prisutan, ali ne pokazuju da je uperio oružje ili napredovao prema agentima. Umjesto toga, vidljivo je kako drži mobitel i snima scenu u kojoj agenti grubo odguruju jednu ženu. Pretti se postavlja između žene i agenata, nakon čega ga jedan od njih iz neposredne blizine prska kemijskim iritansom. Slijedi kratko hrvanje i nekoliko agenata obara Prettija na tlo. U jednom trenutku, čini se da mu jedan agent oduzima pištolj s pojasa, nakon čega odjekuju pucnjevi. Izjave svjedoka i obitelji tvrde da je Pretti, inače legalni vlasnik oružja s dozvolom, samo pokušavao zaštititi ženu od nasilja.

Udvostručenje uloga na nacionalnoj televiziji

Unatoč očiglednim proturječjima, Bovino je dan kasnije u emisiji "State of the Union" na CNN-u udvostručio svoje tvrdnje, prebacujući svu odgovornost na žrtvu.

​- Osumnjičenik je sam sebe doveo u tu situaciju. Žrtve su ovdje agenti Granične patrole - rekao je Bovino voditeljici Dani Bash.

Na njezino opetovano traženje dokaza za tvrdnju da je Pretti namjeravao napasti policiju, Bovino nije ponudio ništa konkretno.

​- Zapravo, vjerujem da je fantastična obuka naših policijskih partnera, činjenica da su visoko obučeni, spriječila bilo kakva specifična pucanja na policiju. Dakle, svaka čast našim snagama što su ga srušili prije nego što je to uspio učiniti - dodao je, odbijajući komentirati detalje snimke pod izlikom da se "neće baviti presuđivanjem na temelju zamrznutog kadra".

Tvrdio je da se Pretti "ubacio" u aktivnu policijsku scenu i da njegova prava iz Drugog amandmana "ne vrijede" kada netko odluči ometati policajce.

Lice agresivne imigracijske politike

Ovakav beskompromisan i prkosan nastup postao je zaštitni znak Gregoryja Bovina. U posljednjih godinu dana, ovaj zapovjednik s tridesetogodišnjom karijerom postao je simbol operacije "Metro Surge", masovne akcije usmjerene na uhićenje imigranata bez dokumenata u gradovima diljem SAD-a. Od Los Angelesa i Chicaga do New Orleansa i sada Minneapolisa, Bovina i njegov tim, koji on na društvenim mrežama naziva "The Mean Green Team", provode agresivne racije.

Njegove metode, koje je jedan suradnik CNN-a opisao kao "turn and burn" (uđi i spali) - brze, agresivne, s razbijanjem prozora i uhićenjima kako bi se izbjeglo okupljanje prosvjednika - izazvale su oštre osude lokalnih dužnosnika. Optužuju ga da namjerno stvara kaos i vodi policijsku agenciju čije su taktike "zastrašujuće autoritarne". S druge strane, pristaše Trumpove administracije vide ga kao heroja.

Bovino, koji se na terenu često pojavljuje bez maske i u prepoznatljivom zelenom kaputu, brani svoje ljude i njihove postupke.

​- Naši službenici djeluju zakonito, etički i moralno u svim policijskim akcijama - rekao je u jednom intervjuu.

Ova pucnjava druga je smrtonosna intervencija federalnih agenata u Minneapolisu u samo dva tjedna. Lokalni i državni dužnosnici, predvođeni guvernerom Timom Walzom, zatražili su da se operacija obustavi, nazivajući je "organiziranom brutalnošću". Tenzije su dodatno porasle kada su federalni agenti, unatoč sudskom nalogu, spriječili istražitelje iz Minnesote da pristupe mjestu zločina i provedu vlastitu istragu, što je potez bez presedana u odnosima državnih i federalnih agencija.