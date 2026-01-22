Obavijesti

IZBJEGAO SUĐENJE

Sumnjiče ga za pljačku 100 mil. $, a deportirali ga na njegov zahtjev: Veliki skandal u SAD-u

Sumnjiče ga za pljačku 100 mil. $, a deportirali ga na njegov zahtjev: Veliki skandal u SAD-u
Većina plijena iz "pljačke stoljeća" nikada nije pronađena, a dva od sedam osumnjičenika i dalje su u bijegu...

Jeson Nelon Presilla Flores, jedan od sedmorice optuženih za pljačku nakita vrijednog 100 milijuna dolara, izbjegao je suđenje i moguću kaznu od 15 godina zatvora na nevjerojatan način. Imigracijska služba SAD-a deportirala ga je krajem prosinca u Ekvador na njegov zahtjev, a savezni tužitelji tvrde da su za to saznali tek tjednima kasnije...

Flores je optužen da je u srpnju 2022. godine s 'kolegama' provalio u kamion zaštitarske tvrtke Brink's na odmorištu u Kaliforniji. Dok je jedan vozač spavao, a drugi bio u restoranu, lopovi su u samo 27 minuta ukrali zlato, dijamante, rubine i luksuzne satove... 

Kasnije su ga uhitili, Flores je tvrdio da je nevin, nakon uhićenja je pušten uz jamčevinu, a iako je imao status zakonitog stalnog stanovnika, ipak ga je preuzeo ICE. Završio je iza rešetaka u pritvoru...

U pritvoru imigracijske službe, Flores se suočio s izborom: boriti se protiv optužbi za pljačku i riskirati dugogodišnju zatvorsku kaznu nakon koje bi vjerojatno svejedno bio deportiran ili se odreći svojih imigracijskih prava i odmah napustiti zemlju.

Odabrao je drugu opciju. 

Na saslušanju je priznao imigracijske prekršaje i zatražio deportaciju, do koje je i došlo krajem prošle godine. Njegov odvjetnik, John D. Robertson, sada traži trajno odbacivanje optužnice, tvrdeći da je vlada odustala od progona. Tužitelji se protive i traže da se slučaj odbaci "bez prejudiciranja", što bi im omogućilo ponovno pokretanje postupka ako se Flores ikada vrati u SAD.

Slučaj je izazvao nevjericu među pravnim stručnjacima koji su složni kako je to nevjerojatan propust u komunikaciji između Ministarstva pravosuđa i imigracijskih vlasti. Najviše su pogođeni draguljari, njihov odvjetnik Jerry Kroll ogorčen je cijelom situacijom...

​- Kada optuženik u velikom saveznom slučaju krađe napusti zemlju prije suđenja, žrtve ostaju bez odgovora, bez presude i bez zaključka - poručio je Kroll.

Sada se čeka odluka suca o sudbini optužnice, dok se Flores nalazi u Ekvadoru, izvan dosega američkog pravosuđa. Većina plijena iz "pljačke stoljeća" nikada nije pronađena, a dva od sedam osumnjičenika i dalje su u bijegu, piše Independent.

