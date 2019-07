Šupa užasa: Dadilja s kojom je živio dječak bježala je iz doma

Za te ozljede su liječnici, prema rendgenskim snimkama, zaključili da su nastale udaranjem ili savijanjem dječakovih ruku.

Ravnatelj bolnice, prof. dr. Goran Roić, kaže da bolnica nema medicinsku dokumentaciju prijašnjih liječenja djeteta, ali da se po RTG snimkama može zaključiti kako su oba prijeloma na podlakticama sama zacijelila, odnosno da nisu medicinski sanirani. Jednako tako, iz RTG snimki vidljivo je da su ti prijelomi nastali u periodu od prije nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Liječnici su jučer napravili i kompletnu dijagnostiku djetetovih trbušnih i zdjeličnih organa. Srećom, sve je u redu i nema nikakvih unutarnjih ozljeda. Dječak u ovom trenutku, kaže ravnatelj, nije više prestrašen kao prvog dana, opustio se i komunicira s osobljem na Odjelu traumatologije.

Nije pitao za mamu niti za bilo koga drugog, a ravnatelj ističe da dijete ne spominje što mu se dogodilo jer je naprosto premalo da bi moglo dati informacije o užasima koje je proživjelo. S njim će cijelo vrijeme raditi bolnički psiholozi i psihijatri kako bi mu pomogli da prebrodi proživljene traume. Ravnatelj je također rekao kako nema informacije da je dječakova majka došla u bolnicu posjetiti sina.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Majka djeteta (24) u nedjelju nam se kratko javila na telefon. Rekla je da stiže u Zagreb te da se prvo mora javiti u policiju, nakon čega planira ići u bolnicu posjetiti dijete. Danas se nije javljala na mobitel.

Podsjetimo, dječak je posljednja dva mjeseca stanovao kodpoznanice njegove majke, koja ga je čuvala. Kod nje je boravio cijeli dan i noć u unajmljenoj “šupici” veličine oko 10 metara četvornih bez prozora. Za to je trebala primiti određeni novčani iznos. Tijekom tog perioda majku nisu vidjeli da dolazi posjetiti dijete iako je, prema vlastitim riječima, do 19. lipnja bila u Zagrebu. Nisu vidjeli ni dijete da izlazi u park. Negdje u svibnju dječaka su, doznajemo, vodili liječniku zbog naduta trbuha. Je li tada dijete već imalo sumnjive ozljede te zbog čega to liječnici koji su ga pregledali nisu prijavili, tek se treba utvrditi. U ponedjeljak ujutro policija je ponovno ispitala “dadilju”.

Inače, riječ je o djevojci koja je, kako doznajemo, dugi niz godina bila u sustavu socijalne skrbi te je prošla nekoliko odgojnih domova. Rodila se u siromašnoj obitelji na sjeveru Hrvatske. Njezini roditelji imali su više djece. Nju i njezine sestre Centar za socijalnu skrb je odmah izuzeo iz obitelji te smjestio kod udomitelja. Tamo su navodno živjele u lošim uvjetima, zbog čega su socijalni radnici odlučili pokušati s posvajanjem. To nije uspjelo, pa se našla u domu u Zagrebu. Sama je svojevremeno priznala da je bježala iz domova i radila probleme te da je u tom periodu počela piti. Nekih mjesec i pol provela je i u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Kukuljevićevoj u Zagrebu. Potom je jedno vrijeme bila u domu u Istri, gdje je, prema vlastitim riječima, počela krasti po dućanima “kako bi se uklopila”.

Žalila se na nepristupačnost odgajatelja te da se nitko nije pitao zašto se ona ponaša kako se ponaša i treba li joj psihološka pomoć. I iz Istre je pobjegla te je mjesece do punoljetnosti provela u jednom domu na sjeveru. Pričala je i da se zaljubila i da živi s dečkom. Ako i je, kako je tvrdila, našla posao, zaposlenje nije uspjela zadržati. “Šupu” u kojoj je živjela u posljednje vrijeme s dječakom navodno je plaćao njezin dečko.

Javili su nam se i susjedi dječaka, koji tvrde da je vlasnik nelegalno zadržao “šupu” i parking nakon što je u kući prodao stan koji je imao.

- Bezbroj puta smo zvali policiju, mijenjali bravu na ulaznim vratima i on bi svaki put provalio, čak je doveo zaštitara i spojio struju na šupu da je može iznajmljivati - ispričala je stanarka.

Vlasnik “šupe” priznaje da je s novim vlasnicima stana na sudu te kaže da je u toj kući imao dvije sobe, šupu i parking. Sobe je prenamijenio u stan i prodao, a od šupe je napravio “garsonijeru”. Tvrdi da je sve legalno.

Pravobraniteljica: Zlostavljanje treba prijaviti

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević kaže kako slučaj ne može komentirati u javnosti, ali naglašava kako svi koji znaju ili sumnjaju da je dijete zlostavljano trebaju to prijaviti.



- To se ponajprije odnosi na stručnjake - liječnike, odgojitelje, učitelje, socijalne radnike, odnosno sve one koji su u kontaktu s djecom i mogu primijetiti znakove koji upućuju na zlostavljanje, i čija je profesionalna dužnost to prijaviti. Ali, isto tako, nasilje nad djecom trebaju prijaviti i osobe koje žive u djetetovu okruženju, rodbina, susjedi i drugi, njihova prijava može spasiti dijete - kaže pravobraniteljica.

Prijave mogu biti i anonimne. Onima koji se kolebaju i ne žele prijaviti nešto „u što nisu sigurni“, poručuje da je opravdano prijaviti i sumnju u zlostavljanje. Ne očekuje se da dokazuju da se zlostavljanje stvarno dogodilo - dovoljno je obavijestiti nadležne službe koje će utvrditi je li sumnja utemeljena.

