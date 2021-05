Na lijevoj obali rijeke Drave, u okruženju poznatih osječkih katakombi, održan je drugi grill party Chill&Grilla kojega je osvojila ekipa naših čitatelja s područja Slavonije. Nagrađenu ekipu predvodila je Valentina Pleša i njen Dream team kojega je činilo desetak osoba u širem krugu, i četiri osobe u užem krugu koje su ujedno bile zadužene za samu pripremu jela. Svi oni oduševljeno su obukli pregače koje su im poklonili sponzori i prionuli na posao pripreme mesa i povrća za grill. Lukavom podjelom posla temeljenoj na zamjeni muških i ženskih poslova, dobili su u konačnici sjajno pripremljene bifteke, carsko meso, ćevape i pljeskavice, salate i priloge.

Za svoj su cjelodnevni boravak u prirodi dobili i roštilj, mali grill za povrće, klupe, suncobrane, hladnjake pune cuge, deke i jastuke za izvalit se nakon prejedanja.

- Uži krug operative činim ja, moj dečko kuhar Ivan Režan, osječka policajka Ivana Vražić Kerešin i Andrej Ilić profesionalni DJ, koji će ovoga puta na grilanju uživati u hrani, umjesto puštati glazbu, jer nam je organizator osigurao sjajnog DJ FK.art (Filipa Kerca). Mi smo inače ekipa koja svaki vikend roštilja u dvorištu obzirom da živimo jedni pored drugih. Zanimljivo je i da nitko od nas nije iz Osijeka, ali nas je taj grad spojio poslom, fakultetom i ljubavlju - kaže Valentina Pleša predstavljajući svoj Dream Team. Širi krug njene "ekipe za pojest' i popit'" čine prijatelji Mato, Goran i Darian, ali i tri policajca koji su Ivanine radne kolege koji nisu mogli odoljeti pozivu na sjajno druženje.

Ekipu za Chill&Grill natjecanje, kaže Valentina, nije bilo teško okupiti.

- Kad sam im spomenula free pivo i roštilj, nije bilo nikakvog otpora - kaže kroz smijeh. Valentina je inače studentica druge godine arhitekture u Osijeku, radi kao asistentica na fakultetu no, javnost je poznaje i po titulama koje je osvajala na izborima ljepote te modelingu kojime se bavi otkako je bila mala djevojčica. Iako kuhati zna, roštiljanje prepušta svom dečku Ivanu Režanu koji je inače profesionalni kuhar.

- Nekako je uvijek ljepše vidjeti zgodnog muškarca s pregačom, za roštiljem s dobrim mesom. Nije imao ništa protiv mog prijedloga jer mu je roštiljanje gušt. Kao kuhar ima svojih tajni, ali je usvojio i neke moje. Naime, moja baka je Čehinja i u njihovoj kuhinji ima par fora koje i ja koristim, a koje poboljšavaju okus jelima i meso čine mekšim. Primjerice, uvijek u marinadu za meso dodajem šećer, također i u salatu - kaže Valentina dodajući kako obožava jesti meso.

- Iako svi misle da ništa ne jedem jer sam mršava, zapravo uopće ne pazim na liniju i, dokazala sam više puta, pojedem više od Ivana i bilo kojeg drugog muškarca - smije se.

Glavni kuhar je iz Zadra

Zanimljivo je da nitko od Dream Team ekipe nije iz Osijeka. Glavni kuhar je iz Zadra, Valentina je iz Kutine, Ivana iz Iloka a Andrej iz Vukovara. Otkrili su nam da su i potencijalni vjenčani kumovi.

Dok se ekipa zagrijava, glavni kuhar Ivan bacio se na pripremu bifteka. Biftek uvijek mora napraviti odlično jer ga Valentina obožava.

- Nemam tajnu za biftek, ali volim ga ostaviti u marinadi 48 sati; premažem ga senfom, posolim, dosta popaprim i zasipam uljem da izvuče tvrdoću iz njega. Volim ga peći 20 sekundi s jedne i 20 s druge strane, kao bloody steak, ali mnogi vole medium. Što lakša vatra, da se što laganije peče i onda ispadne mekan i sočan. Kao Zadranin se dobro snalazim u slavonskoj kuhinji jer, iako sam Dalmatinac, nisam baš od ribe. To eventualno može kao predjelo, za zamezit, a onda može meso. Zato sam se veselio Slavoniji. U potpunosti sam se našao tu. Čak sam počeo jesti i jako ljuto kao ostatak ekipe - kaže kuhar Ivan koji je za pripremu svog roštilja dobio i čitavo čudo raznih začina i premaza. Iako su opskrbljeni velikom količinom mesa, bio je siguran da će sve stići pripremiti prije nego se vatra ugasi.

A za vatru je bio zadužen Mato Lukić iz Bošnjaka. I on je u Osijek doselio prije par godina jer je tu našao posao.

- Osijek je odličan za mlade i za turiste. Igdje gdje god dođete u goste dobit ćete kobasicu ili kulen za zamezit. Otkako sam u Osijeku naučio sam kuhati. Google je najbolji učitelj kuhanja. Znam gdje ići i što vidjeti. Posebno prostor oko kupališta Copacabane i kod katakombi jer ovdje je sve zeleno i u šumici. Bajkovito. Sviđa mi se Chill&Grill jer smo se okupili iz svih krajeva Slavonije. Od svih nas ovdje imamo samo jednog originalnog legu. Moj zadatak je vatra, priprema za ugalj i roštilj ali stalno me odvuku sa zezancijom pa nikako da naložim. Slavonci su poznati po tome da vole jesti. Oviti domaću kobasicu i kulen, svake godine uzmem na poslu dva dana slobodno za svinjokolju. Kupovne čvarke uopće ne volim jesti. Zbog toga me nisu puno morali nagovarati na dođem na Chill&Grill. Prvo malo biftekića, a onda, ajd, i ćevapa, da ne bude da to nismo jeli - kaže Mato koji je cijelo društvo uveseljavao svojim provalama pa smijeha nije nedostajalo.

Par s istoka Hrvatske su Ivana i Andrej. Ona je iz Iloka, on iz Vukovara. Žive zajedno u kući pored Valentine i Zadranina Ivana.

- Dijelimo isto dvorište i roštiljamo doslovce svaki tjedan. Uživamo u tom druženju. Zadužena sam za pripremu marinade na ovom grilanju jer su mi rekli da to radim najbolje od svih ali i za pripremu salate sa Valentinom. S mesom smo dobili toliko začina da ne mogu sve ni iskoristiti - kaže Ivana gurajući u usta Andreju komad izgrilanog bifteka.

- On ima 40 kila s krevetom, a stalno je gladan, stalno, čak u tri ujutro ustane jesti. Užas - smije se Ivana ogovarajući svog DJ-a.

- Danas ne DJ-iram! Slobodan sam za klopu. Kolega kojega su nam organizatori poslali je sjajan i sve je super - dodaje on.

Ekipa je bila spremna na sve organizirane aktivnosti; spremno su pozirali pred kamerama, brbljali u lajvovima, grilali, jeli, pili, na kraju se i natjecali u košnji trave Pevexovim kosilicama. Posjetila ih je i dogradonačelnica Žana Gamoš koja je bila zadovoljna činjenicom da je većina ekipe u Osijek doselila i našla svoj novi život pa ne stoji tvrdnja da se mladi iz Osijeka samo iseljavaju.

Pogled na desnu stranu Drave, prema poznatoj Tvrđi izgrađenoj u vrijeme Turaka, pravio im je sjajnu kulisu za fotografiranje za društvene mreže, a od dogradonačelnice su saznali i čemu su nekada služile osječke katakombe, da je pored katakombi i obnovljena zgrada Barutane, nekada logističko skladište katakombi, a danas multifunkcionalni prostor za održavanje kulturno umjetničkih sadržaja, te ogromna netom obnovljena zgrada Stare Pekare koja je edukativni i informativni turistički centar mladih. Osijek i Slavonija i Baranja posljednjih godina iznimno jačaju svoj turistički značaj i ističu sva svoja turistička dobra i prednosti. Sad već tradicionalna višednevna turistička manifestacija HeadOn East privlači sve više gostiju iz cijele Hrvatske. Dravom plove kruzeri sa strancima, a Baranjom autobusi puni Nijemaca i Austrijanaca koji uživaju u najvećem europskom prirodnom rezervatu ptica Kopačkom ritu. Covid je sve to malo usporio ali se istok Hrvatske, unatoč tome, pretvara u meku kontintentalnog vikend turizma u kojima gastro ponuda zauzima glavno mjesto.

