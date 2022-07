'Supruga i ja se nismo cijepili preko reda nego na preporuku liječnika. I nemam što više reći'

Stopa inflacije je visoka, svjesni smo svi da je pred nama izazovno razdoblje. Vlada je i do sada prolazila kroz slične izazove i krize i ja sam siguran da će i za ovu aktualnu situaciju pronaći adekvatna rješenja, istaknuo je Marko Primorac, nasljednik Zdravka Marića u fotelji ministra financija, koji je prisegnuo u Saboru na ovu funkciju paralelno s viješću o rastućoj inflaciji, koja je dosegla 12 posto.

O detaljnim potezima koje će kao novi član Vlade poduzeti na jesen kako bi se građanima pomoglo da prežive ovu krizu nije htio govoriti.

- Zajedno ćemo u otvorenoj komunikaciji vidjeti i pripremiti se za ono što nas čeka na jesen. Činjenica je da jako puno građana i poduzeća i različitih drugih skupina očekuju potporu Vlade, činjenica je, isto tako, da inflacija pogađa one najranjivije skupine građana s najnižim dohocima i ono što mogu potvrditi za sada jest da ću se osobno zalagati za to da te pakete mjera usmjerimo upravo prema onima koji su najugroženiji. Dakle, da se ne radi o nikakvim horizontalnim potporama, kad govorimo o energetici da svi građani dobiju nekakve vaučere, nego da ipak oni građani s najnižim dohocima imaju najveću korist od tih mjera - rekao je.

Na pitanje novinara što uopće državi ostaje od alata u borbi protiv inflacije, Primorac je istaknuo kako postoji još nešto alata u fiskalnom instrumentariju.

- Fiskalna politika nema preveliku moć u borbi protiv inflacije, dakle, ne možemo inflaciju obuzdavati mjerama fiskalne politike, osim u određenim okolnostima. Kada govorimo o porastu cijena energenata, tu postoji određeni prostor da nešto napravimo obzirom da se cijene energenata ugrađuju de facto kao input cijene ostalih proizvoda i na tome ćemo definitivno raditi - rekao je dodavši kako će najprije sve iskoordinirati s kolegama u Vladi, a nakon toga upoznati javnost.

Upitan je li dorastao izazovu obnašanja funkcije ministra financija u okolnostima koje su pred nama, novi ministar je, kaže, siguran da jest.

- Ministar Marić je dao veliki doprinos, kako Vladi, tako i gospodarstvu općenito, vidimo da to prepoznaju i rejting agencije, svi ističu značajnu fiskalnu konsolidaciju, pozitivne izglede u segmentu makroekonomskih kretanja, svi su, naravno, svjesni i inflacije... Povećanje kreditnog rejtinga nam olakšava situaciju u pogledu zaduživanja - rekao je.

Zdravko Marić je, dodao je, dobro, vrijedno i predano radio svoj posao, a u razloge njegova odlaska nije htio ulaziti.

- Svjestan sam činjenice da je izazovno vrijeme pred nama i apsolutno sam spreman nositi se sa svim tim izazovima - poručio je.

Na pitanje ima li plan B ako uđemo u recesiju, Primorac je poručio da će, ukoliko dođe do takve situcije, a nada se da neće, Vlada reagirati kao do sada.

Kao što je jučer na saslušanju pred saborskim Odborom rekao, tako je i danas ponovio kako porez na nekretnine, iako se snažno zalaže za njega, definitivno trenutno nema namjeru uvoditi zbog okolnosti u kojima se nalazimo.

- Što se mene osobno tiče, porez na nekretnine nije nešto što bi trebalo biti na repertoaru ove Vlade iduće dvije godine. Za porez na nekretnine se zalažem i dalje, to je porez koji je najbolji izvor financiranja za lokalne jedinice, no svjestan izazova s kojima smo trenutno suočeni apsolutno sam uvjeren da nije vrijeme za uvođenje tog poreza. Ne samo da je za njegovo uvođenje potrebno ispuniti određene uvjete u smislu sređivanja stanja u zemljišnim knjigama i drugog za što je potrebno jedno vrijeme, potrebna je i jedna snažna komunikacijska kampanja. U ovako izazovnim vremenima unositi dodatan nemir među građane s novim nametima, mislim da ćemo se morati suočiti s nekim kratkoročnijim mjerama - dodao je.

Na pitanje zašto ga, ako misli da je uvođenje poreza na nekretnine korisno, u iduće dvije godine ne treba uvoditi, Primorac je istaknuo kako je to zbog ekonomskih razloga.

- U razdoblju inflacije, neizvjesnosti, kad rastu cijene, mislim da u takvom trenutku takav porez nije dobro uvesti. Taj se porez uvodi u mirnodopskim vremenima, kad možete pripremiti ljude na ono što ih očekuje, a to se sad ne može - rekao je.

Na pitanje je li u pozadini pritisak banaka, novi ministar je poručio kako se nikakav pritisak na njega ne vrši.

Morao je objasniti i situaciju s cijepljenjem preko reda zajedno sa suprugom koja je predsjednica Upravnog vijeća KBC-a Zagreb te ravnateljica REGOS-a. Podsjetimo, njih dvoje su se cijepili 2020. u trenutku kad je došlo do problema s isporukom cjepiva pa su oni zdravi i mlađi morali čekati.

- Ja se nisam cijepio preko reda, cijepio sam se na savjet i preporuku liječnika. Ravnatelj Ćorušić dao je priopćenje i pojasnio okolnosti i ja vam zapravo nemam što više reći - rekao je.

Upitan znači li to da je imao indikacije u svojim godinama, a valja podsjetiti da trenutno ima 38, za cijepljenje u to vrijeme dok su ostali morali čekati, Primorac je rekao kako ne bi iznosio u javnost svoju obiteljsku anamnezu.

- Da sam to želio učiniti, učinio bih to prije. Jasan mi je interes javnosti i da se to propitkuje zbog propitkivanja mog integriteta i moralnosti, ali ono što mogu reći je da apsolutno nismo ni ja ni supruga nikoga mitili za to cijepljenje, molili, ucjenjivali nego smo na savjet liječnika došli na cijepljenje i cijepili se - rekao je.

Potvrdio je kako su preko odvjetnika tražili brisanje članaka u kojima se izvijestilo o tom cijepljenju.

- Iskreno, to je bilo prije dvije godine, i ja sam zaboravio na te članke, ali se u jednoj situaciji u društvu pravnika potaknula i ta tema. Komentirali su kako su ti članci pisani pretenciozno, kako su informacije vađene iz konteksta prilično selektivno i oni su nam sugerirali da je to nekakva uobičajena praksa da kada prestane interes javnosti i kada prođe određeno vrijeme da se ti članci mogu povući. Mi se nismo htjeli previše u to upuštati, no sugerirao nam je da potpišemo punomoć i na temelju toga je odvjetnik dalje to komunicirao u medijima. To je sve što mogu reći - istaknuo je.

Na pitanje hoće li se učlaniti u HDZ, Primorac je kratko poručio da "za sada ne."

