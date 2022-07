Zastupnici odrade glasanje pa idu na odmor: Premijer odlično raspoložen, dobiva novog člana

Šef HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković okupio je u Saboru svoje zastupnike i odradio s njima posljednji sastanak uoči posljednjeg glasanja prije ljetne stanke. A tako je i jutro počelo opušteno pa je sabornica bila prazna. HDZ je, kao što smo već spomenuli, bio na sastanku sa šefom, a na raspravi o amandmanima nije bilo niti oporbe. Tek njih nekoliko.

A zastupnici u podne imaju za izglasati nekoliko važnih točaka, potvrditi novog ministra financija Marka Primorca, kao i novog potpredsjednika Vlade za resor gospodarstva Olega Butkovića, a nakon što je ostavku dao Zdravko Marić, pa odlaze na odmor. Mariću je danas posljednji dan na dužnosti u Vladi, a čim Primorac dobije povjerenje Sabora, obavit će primopredaju u Ministarstvu.

Zastupnici se u saborske klupe vraćaju za dva mjeseca, 15. rujna, ukoliko prije toga predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne sazove izvanrednu sjednicu, što je i najavio kao mogućnost ako će biti potrebe. Ljetna je to stanka u zasjedanju Sabora propisana Ustavom. U klupe se, pak, od danas vraća i Dražen Barišić, HDZ-ovac s optužnicom u aferi Janaf.

Sabor će danas glasati i o povjerenju ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, čiji su opoziv tražila 32 oporbena zastupnika na inicijativu Suverenista.

Konačno na dnevni red glasanja dolazi i Zakon o sigurnosti na cestama koji je bio na čekanju zbog žestokih kritika liječnika. Vlada je u četvrtak prihvatila amandmane te tako uvažila argumente liječničke struke koji su se usprotivili da liječnici zbog privremenih bolesti pacijentima vozačima oduzimaju vozačke dozvole. Amandmanima se predlaže da se u konačnom prijedlogu Zakona izmijene odredbe koje u bitnom propisuju obvezu svim liječnicima, odnosno liječniku koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranom liječniku da o privremenoj nesposobnosti upozori vozača te dano upozorenje evidentira u medicinskoj dokumentaciji.

Izglasat će izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju kojima se redefinira model obiteljskih mirovina, kao i izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama, koji se usklađuje s EU direktivom, a koja propisuje uvođenje očinskog dopusta u trajanju od minimalno 10 dana.

Naime, to smo morali uvesti do kolovoza ove godine. Osim što uvodimo u posljednji tren, Vlada se odlučila upravo za taj minimalni broj od 10 radnih dana koji očevi mogu iskoristiti do šestog mjeseca djetetova života, a u potpunosti su plaćeni na teret države. U javnom savjetovanju Središnji državni ured za demografiju i mlade odgovara kako će razmotriti da se u budućnosti taj period i poveća. Vlada povećava i roditeljske naknade za drugih šest mjeseci porodiljnog. Diže limit s 5600 na 7500 kuna.

Zastupnici će glasati i o HDZ-ovoj inicijativi da se krene u postupak izmjene Ustava u dijelu koji se tiče referenduma. To je samo prvi korak. Nakon što to danas izglasaju, slijede dugotrajne rasprave i pregovori zastupnika o konačnom prijedlogu tih izmjena. To može potrajati i nekoliko mjeseci. Kad se usuglasi prijedlog, onda ga kao takvog raspravljaju u Saboru, izglasavaju, za što je potrebna dvotrećinska većina i tek onda se Ustav može izmijeniti. SDP svoju podršku uvjetuje. Traže da se raspravi i razmotri njihov prijedlog da se u Ustav vrati pravo na pobačaj.

I još im je ostalo za izglasati i ratifikaciju protokola o pristupanju Švedske i Finske u NATO.

