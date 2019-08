Suputnica iz Cessne: 'Kad se ugasio motor, pomolila sam se'

Hvala Bogu, sve se dobro završilo. Ne znam kad ću opet u avion, ali morat ću, ako ništa drugo, zbog posla, kaže nam Zagrepčanka, polaznica pilotske škole Ecos iz Zagreba.

Ona je u subotu upravljala Cessnom koja je sretno sletjela na autocestu prema Rijeci, sve dok motor nije počeo “trokirati”. Iako nevoljko dijeli svoje doživljaje o nesreći s medijima, otkiva nam što joj je prolazilo mislima u najgorim trenucima.

- Kad čujete da pilot, vaš instruktor, izgovara da ćete se možda srušiti, tad počnete moliti Boga - iskreno nam je rekla.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL A da im život visi o koncu, osvijestili su onog trena kad je pilot kontaktirao kontrolu letenja u Puli s “Mayday, Mayday...” Dan nakon nevjerojatnog pothvata provjerili smo kako je i iskusni pilot Teodor Goričanec te kad planira opet poletjeti.

- Dobro sam, hvala na pitanju. A kad ću opet u avion? Pa danas - rekao nam je nasmijano.

- Planirao sam popodne na let s prijateljem - otkriva nam Goričanec, dugogodišnji televizijski snimatelj, montažer, a bio je i direktor fotografije. Polaznica letačke škole nam je rekla kako nije paničarila zahvaljujući pribranosti instruktora.

Foto: Privatni album - Dojmovi se još nisu slegli, no sad se prisjećam svih detalja. Učenica se zaista hrabro držala. Kao što sam već rekao, najvažnije mi je bilo da ostane neozlijeđena, da nikog ne udarim pri slijetanju i da se zrakoplov ne zapali - kaže nam Teodor, no otkriva nam i da mu je na trenutak pala i suluda misao koja je bila posljedica, rekli bismo, ‘profesionalne deformacije’.

- Imao sam u kabini svoju kameru. Mislio sam da li da je upalim, no to su trenuci. Istog trena to i zaboravite jer gledate kako se što sigurnije prizemljiti. Moram priznati da sam i riskirao da produljim let. Kako dobro poznajem taj dio autoceste, produljio sam let da dođem do ravnice na Ravnog Gori. Danas sam baš mjerio. Od velikog prometnog znaka do signalizacije sam imao samo 300 metara za zaustavljanje. Ondje sam bočno uklizao da se uspijem zaustaviti - kaže Teodor.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL akon tog herojskog pothvata Goričanec će, kaže, od 2020. slaviti tri rođendana.

- Prvi mi je onaj kad sam se zaista rodio, drugi slavim na dan ranjavanja, jer sam u Domovinskom ratu dva puta ranjavan, i ovaj subotnji let je moj treći rođendan koji ću svake godine slaviti - rekao je.

Cessna sa subotnjeg leta je rastavljena i zapečaćena u Lučkom.

- Taj avion više nikad neće poletjeti. Nakon nesreće smo Cessnu rastavili, skinuli krila te prevezli do Lučkog. Ondje su je policija i agencija za zrakoplovstvo zapečatili te se čeka vještačenje. Tek ćemo doznati zbog čega je motor otkazao. Bio je to za mene dug i stresan dan, koji je završio oko 22 sata. Tek tad sam krenuo kući - kaže Goričanec.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Vijest o malenom zrakoplovu koji se sretno prizemljio u sezonskom vikendu na prometnoj autocesti prolomila se svijetom. Svjetski mediji, od ABC Newsa, AP Newsa. NY Timesa, preko Toronta, pisali su o herojskom slijetanju. No prometni stručnjak Željko Marušić nije oduševljen viđenim jer smatra da je sreća odigrala najveću ulogu u cijeloj priči.

- Instruktor je očito spasio učenicu i sebe, no sve je moglo ispasti loše za njih i sudionike u prometu autocestom, nesagledivo tragično. To je bila sreća, velika sreća - kaže Marušić.

Pojasnio je kako Cessna ima iznimno pouzdan motor s dvostrukim magnetskim paljenjem.

- Koncepcijom i izvedbom sličan je motoru stare Volkswagen Bube, ali znatno robusniji. Kao kod legendarnih Tomosovih motocikala - ponekad ih je bilo teško upaliti, ali ako nisu ostali bez goriva, nisu mogli zatajiti. Usto, Cessnin motor dodatno je unaprijeđen kad je riječ o pouzdanosti. Ako ipak otkaže u zrakoplovnoj operaciji, gdje su sigurnosni standardi održavanja ‘stoput’ stroži nego u cestovnim vozilima, riječ je o golemom, neoprostivom problemu i krajnje neodgovornom propustu - smatra Marušić.